不讓眼淚掉下來（一）

王幼嘉／圖

1

明攫送我與父親到醫院後離開，是我堅持不讓他在醫院停留。他最近身體狀況不好，看上去比我們八十歲的老父親更易感染那該死的病毒。

最近這十年，父母生病住院加起來五、六次，幾乎每次都是我巴巴從廣州趕回老家替他們張羅。住院手續對我來說輕車熟路，無非是交押金、填表格、申報社保資料等。明攫的妻子，即我弟妹，對金錢過於看重，每次都千方百計拖延，好讓我替老人交住院押金。

今年增加了一項新的內容，核酸檢測 ──護士用無菌棉籤在父親和我的口腔採樣，一天後送來結果，陰性。護士強調，每一位住院的病人和陪病人都要核酸檢測，免費。

護士提醒，我父親年歲已高，屬傳染病易感染人群，請明天盡早體檢，避開人潮高峰。

我看一眼護士送來的體檢表，就頭皮發麻，血常規、大小便、心肝脾肺腎、彩超B超、心電圖、胸片，等等一大堆。醫生來查房，我問他：無非是硬幣大一個傷口，有必要做這麼誇張的體檢嗎？

醫生說：「阿伯這個歲數，一點點小事都有可能變成大事，多做些檢查，了解清楚他身體的真實狀況，才好更好地治療──如果你認為哪項沒必要做，可以不做，簽免責承諾書──如果不檢查，以後用藥或者哪裡出了問題，我們不能負責任。」

醫生用他的專業知識，不輕不重地打我臉，讓我鬱悶，但又不敢說什麼。天氣熱，醫生穿短褲上班，外面套件白大褂從背後看，就像沒穿褲子一樣。裸露的小腿強壯多毛，休閒涼鞋像小船。如果這位醫生是我的朋友，或者我是醫院的領導，我必定要提醒他，疑似不穿褲子的形象有損神聖醫學。

我去外面走廊休息區打電話，徵求在婦幼保健院做醫生的表嫂的意見。

表嫂說：現在所有的醫院都這樣，入院馬上給你做全套體檢。不是強制，但幾乎人人都做。因為不做要簽免責檔，病人和家屬沒有不怕的。比如白內障吧，兩隻眼睛分開做，效果比較好。有些人做第二隻時，還要重新體檢一次，因為距離上次體檢已經超過十四天，失效了。

從眾心理讓我稍微好受一點。表嫂又說：你就當成是給姑丈做個全面的健康體檢唄，反正也沒什麼壞處。

心臟彩超一百九十八、肝腎彩超一百九十二、心電圖三十……有零有整，跳來跳去的價格看得我頭皮發麻。不知父親的農村醫保能否涵蓋這一部分。

父親住的是三人間，他最後一個住進去，中間那張床，正對著掛在牆上的電視。此刻父親木然坐在病床上，神情委頓。我試圖跟他說閒話，幫他緩解焦慮，但他總是走神，說什麼都慢半拍。電視開著但沒聲音，也沒人看。我側身坐在電視正下方，看鍾曉陽的《流年》。每次離開廣州去別處，我都隨身帶一兩本繁體豎排的書。繁體看得慢，一本薄薄的書能看幾天。

門口突然衝進一男一女、兩個小孩子，近門床位的陪護阿姨驚呼一聲，抱起小點的那個女孩子，隔著口罩 「叭叭」狠親。小女孩大聲喊：外婆、外婆，看我的小鱷魚！所謂「小鱷魚」，是套在手上的布偶。鱷魚的大嘴張開，作狀要咬外婆。

住院部有個奇怪的現象，醫護人員，甚至連保潔阿姨都戴口罩，病人和家屬不戴。是不是病人和家屬把醫院當成了家，起碼是臨時的家，而醫護人員則認為這是他們的工作場所。

隨後進來一位三十歲左右的美少婦，門邊病人大叔的長女。沉鬱病房因為孩子的到來，充滿了陽光，童言童語，哪怕他們犯錯惹大人呵斥，也是樂趣與陽光。

我父親是皮外傷，住進了燒傷整形科。同病房靠近門口的大叔姓趙，車禍 ；靠近陽台是個三十歲不到的年輕帥小夥，剛做完痔瘡手術，與同樣年輕的妻子，總是低頭玩手機。說是燒傷整形科，真正燒傷的病人卻很少，大多是像我父親這樣的皮外傷患者，個別因為特殊情況受傷的人，也被安排於此。

為了方便敘述，我給我們這個病房排個床號吧！進門第一張床為一床、我父親二床、靠近陽台的小夥三床。

有些病人受傷的原因稀奇古怪，聽上去假得不像真事。比如對門病房兩位老太太，頭髮還很黑那個的大拇指一年前被螞蟻咬了，現在來住院──開始時癢，有個小腫塊總消不去，後出血化膿，傷口一點點擴大，蔓延至手臂……（一）