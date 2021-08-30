薛慧瑩／圖

萍的父母雖然覺得女兒在學習期間懷孕不妥，但他們一直擔心生性內向的女兒不善交際，找不到合適的對象。現在既然大事已定，也就不多責怪她，而是馬上開始籌備去美國 幫女兒帶孩子。

林皖在萍產前一個月，搬來跟她辦了結婚手續，再接來萍的父母，一起住進校外的一個兩居室寓所。

三月中

鷗：媽，看我們搭的樹屋！世上最美的避難所！（驚嘆）

萍：小心！

萍看著小鷗發來花東縱谷的照片，恰似世外桃源。這孩子怎麼能想像這裡全面隔離的景象？學校關門網教，各行各業或是遠程工作 、或是停工停產，路上人車稀少。她也開始在家工作。

記得女兒還小的時候，為了節省托兒費用，她曾有一段時間在家工作，又吵又累，一邊看孩子、一邊趕項目，常忙到深夜才睡覺。現在則相反，一個人在家出奇安靜，工作也不太忙，吃了晚飯就呆呆地盯著電視，看著案例和病亡的人數天天突破新高。三月底，全球已有一百萬人感染。

她要女兒「小心」什麼呢？也許只是做母親的口頭禪，也許是照片裡的男孩子讓她擔心，尤其是一個拉美男生，跟小鷗很親暱的樣子。他是小鷗的男友嗎？他們會不會已經發生了關係？萍真不願往那個方向去想。她一直希望女兒大膽、外向，可絕不是那種大膽。她還沒有跟小鷗談過那方面的安全問題，她以為女兒還沒到那個年齡、還早……

小鷗不會撒謊。小鷗怎麼會跟她撒謊呢？會不會有隱瞞？她會隱瞞了什麼嗎？萍的心陡然下沉了不少。她這麼守規守矩的好學生當初不也說了好多謊嗎？從林皖來找她的那天起，到她的懷孕和結婚。就是父母來同住的那段時間裡，她也在為林皖糊弄倆老，說他在做個什麼歷史課題，其實他一直在找教授工作，一直四處碰壁。他們一家五口的生活費用都靠萍的積蓄。

後來林皖放棄了在美國求職，跟萍離婚，回國發展。萍又為此最後編了一個謊，說林皖在國內謀得高薪職位，但她不願跟他回國，所以提出離婚。幸好，萍在離婚前完成了博士學位，在一個保險公司落了腳，辦了身分，讓父母稍稍放了心。

四月初

萍：小鷗，那個厄瓜多爾男生是你的男朋友嗎？

鷗：還不算吧！好朋友。（微笑）

萍：他怎麼也不回國？

鷗：那邊疫情正在上升，還是不回去的好。我們是「同病相憐」、「同舟共濟」，對不？

萍不知該說什麼，她越來越懷疑，女兒瞞著她什麼。她也開始厭倦看微信 、看電視新聞，都是各說各的，似真似假。她是跟數字打交道的，總覺得數字比語言簡單、牢靠，可現在數字似乎也在被操縱，也在裝假、說謊。

有一天，微信群裡出現了一個好久不見的名字，她想了想，才記起是林皖本科歷史系的一個老同學。他說他找了幾個群才找到她，恕他冒昧，知道她跟林皖已經多年失聯，林皖回國後也從不提及他們的婚姻。但他覺得還是應該告訴她，林皖已因染疫，二月裡就病逝了，最近剛被正式確認。

萍看呆了。怎麼會？她只知道他回國後一直在做媒體方面的工作，製作電視、網路節目之類的，但並不知道他在哪兒、生活狀況如何。他們分手的時候，他正頹喪，自慚自憐，讓萍不要難為剛滿一歲的女兒，就當沒他這個爸爸，不必一輩子拖著他這個不稱職父親的影子。

「我不怪你。」萍邊流淚，邊喃喃自語，「我從來都不怪你，你知道嗎？」她希望這還不算太晚，她想像他在冥冥之中，還能聽得見她的話。

這麼多年來，她為他至少做出了努力而感到欣慰。有時也慶幸他有自知之明，及早離開，避免了拖延這場意外婚姻可能造成的爭執、反目和冷戰。他給她留下很多的寂寞和空白，也給她留下一個女兒和一段愛的回憶。

她關起手機和電視，一個人坐在黑暗中，眼前閃過的卻是一片蔚藍的天空。那是九月的天空，宿舍窗外的大樹上有幾片早紅的秋葉。她和林皖剛喘過氣來，倚在床頭。她正要闔上眼睛，默默乞求湘湘的原諒，但不知怎麼被那幾片紅葉吸引住了，注視了許久。也許那鮮亮的紅色讓她想起湘湘極富感染力的笑顏，她似乎能聽見湘湘告訴她，不用道歉，要活得熱烈、活得自由。還有什麼比生更能降服死的恐怖？

她的眼前又浮現出小鷗傳來的照片，那山坡上蔥鬱的椰林、濃艷的紅藜和各色青春的笑臉。她默默為女兒祝福，也為她的朋友們祝福，彷彿他們的快樂和活力能穿過籠罩著地球的寂靜和肅殺，給她帶來片刻的溫暖和慰藉。（下）