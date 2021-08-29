薛慧瑩／圖

九月初，湘湘一邊延長實習，一邊找可以幫她辦身分的工作。剛發了一圈申請信，世貿樓就被炸塌了。那天早上，萍還在睡覺，朋友們就接二連三地來電話，催她打開電視。每個新聞台都在播放飛機撞毀雙子塔的影像，萍覺得像在看電子遊戲，完全沒有真實感。

當她想起湘湘還在其中一棟樓裡工作，不由鎮住了。而後每一次看見那架飛機穿過大樓，她的腦子就像那大樓一樣被炸開，一次又一次。

她給湘湘打電話，接不通。但她還是放不下手機，一遍又一遍地按重撥。有時是忙音，有時是一個「電話線路故障」的錄音。她不斷查幾個大學校友群的電郵，直到有「確切消息」說，那天早上湘湘去了下城上班，但沒有回布魯克林的租房。

二月中

萍：國內已有一千五百人病死。小鷗，我這就給你買機票。你馬上回來！

鷗：我不回大陸就是了，為什麼要馬上離開台灣 ？

萍：病毒已經到台灣了，早晚也不安全。

鷗：病毒不也到美國 了嗎？也一樣不安全啊！

這都什麼時候了？還跟媽較勁。萍真覺得有氣沒處發，再寫短信也不痛快。唉，女兒畢竟還是個貪玩的孩子，沒有成人的危急感。否則的話，如此大難臨頭的時刻，怎麼會不急著回家呢？她們母女還從來沒分開過這麼長時間。

美國的確越來越不安全，已有社區傳染。萍外出時很想戴口罩 ，但在這華人較少的市郊小城，她又怕招人側目。

到了三月，美東各州都有了病例。萍理所當然戴上了口罩，卻很驚訝戴口罩的人還是很少，她就更有不祥的預感。

她每天晚上都坐在電視機前，看著電視上關於病毒和口罩的爭論，像是在預覽一場即將全面爆發的災難。「九一一」後的那段日子裡，她也是一個人在宿舍裡看電視。幾個中國同學要她去聚聚，她都沒有去，因為眼睛哭得好腫，蒼白的臉被螢光照得更為慘淡。

就在這時候，林皖出現在她面前。他們什麼也沒說，就緊緊地抱在一起，好像他們彼此都等待著這一刻，讓擁抱來彌補湘湘留下的空缺。況且，周圍的世界暫時變得那麼脆弱，似乎任何時間都會像那孤零零的兩棟樓一樣坍塌。他們只有抱緊了，才不會突然消匿在一堆硝煙瀰漫的廢墟裡。

她沒問林皖是怎麼找到她的，只知道他在鄰州讀研，跟萍和湘湘都沒有直接的聯繫。她怕自己問多了，這奇蹟般的重逢就會奇蹟般地消失。林皖出去買來兩瓶葡萄酒，不會喝酒的萍勉強跟著他呷。

「唉，當年跟湘湘分手的時候，我也記不清是為了什麼。現在她走了，我就覺著是欠了她什麼。」林皖每喝一大口，下巴就重重地垂在胸口，長長的頭髮散在前額。

「你不必……」萍輕聲勸道。

「其實我們在一起挺開心的。我並不是不喜歡她。」

「她也喜歡你。」即使是替湘湘表白，萍的臉還是紅了。雖然湘湘跟林皖只談了幾個月的朋友，那段日子回想起來，仍是充滿了大一特有的光亮和綺麗。

林皖在萍這兒逗留了三個晚上。他走後，萍就盡量不去回想。不管發生了什麼，她覺得那幾天純屬異常，是可以忽略不計的數據，她應該可以原諒自己一生中唯一的「失控」。

兩個月後當確定有了身孕，她誰也不敢告訴。他們什麼避孕工具都沒有用，多讓人笑話。她一直以為，可以等到有了正式的男朋友，再考慮這方面的保護，或是等到談婚論嫁的時候。

她沒有勇氣給林皖打電話，就決定開車去找他。十二個小時的車程，林皖一口氣開完；萍則中途在汽車旅館住了一夜，用了兩天才開到他的學校。林皖看到她，驚訝不已。聽說她懷孕，更是說不出話來，瞪著她像是瞪著一個陌生人。

萍捂住肚子，覺得要嘔吐。林皖這才回過神來，笨拙地讓她坐下，給她倒水，把她當個病人似地問她感覺如何、需要吃點兒什麼。

半晌，他們都沒說話。

林皖問她打算怎麼辦。萍抬頭看著他，林皖似乎從她的眼神裡看出了答案，默默地點點頭，嘴角歪歪地擠出一絲微笑：「唉，是時候了。我都快三十了。我父母知道了一定高興，他們終於要有孫子了。」

萍不得不對自己的父母編了一串謊話，說她跟林皖早已談了一段時間，想等到百分之百確定了，再告訴他們。誰知林皖開學前突然求婚，給了她一個驚喜。他們已訂在明年夏天林皖論文通過後完婚，但因為林皖是個孝子，想讓父母早日抱上孫子，她已提前懷孕。（中）