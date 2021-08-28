薛慧瑩／圖

忙了一天的萍，回家打開電視，正趕上天氣預報，說是美東沿岸有風雪，可能會影響中小學開課。

其實，自從女兒小鷗高中畢業，天氣、社區之類的消息對萍來說，已不再那麼重要。她的生活一下子簡單了許多，每天上班、下班，公司與家兩點一線。她倒是更惦記遠在國內的女兒，好不容易進了一所好大學，卻偏要選擇什麼「間隔年」，回國去學中文和旅行。這些天微信上正在傳武漢的病毒，還不知會怎樣。

一月中

萍：小鷗，還是快回來吧。等疫情過了，可以再回去。

鷗：我們早就計畫去台灣 過寒假，都安排好了，沒事！

也許是因為長在單親家庭，女兒不僅獨立，而且早熟，上小學的時候，就主動要求跳級進初中。這時遠在十萬八千里，更不是靠微信就能勸得動的。

記得2003年春鬧非典的時候，小鷗才八、九個月。外婆、外公正巧來美國 看小寶寶，慶幸逃過了一劫。本來是過了年就回國的，但為了安全起見，推遲到夏初才啟程。

後來跟林皖離婚的時候，萍回顧自己短暫的婚姻，懷疑父母的逗留是否起了負面效應。那近一年的三代同堂沒讓奉子成婚的林皖覺得溫馨，反而害怕，索性海歸，重溫單身漢的自由。

雖然當初把萍的父母接來，也是為了他，讓他能更安心地工作 ，跟萍有更多一點休息的時間。結果，林皖藉口工作忙，越來越少回家。岳父母還覺得欣慰，以為這位歷史博士真是在做什麼大學問。

一月下

萍：小鷗，台灣也有病例了，聽說了嗎？

鷗：嗯。嗯。我們都很小心。

萍：還不快回來？我給你買機票。

鷗：媽，你怎麼這麼「杯弓蛇影」呢！（嘿嘿）剛學的成語。

萍：誰跟你開玩笑？再不回來就沒航班啦！

鷗：至於嗎？（白眼）我們明天就離開台北去花蓮，而後上山野營，病毒追不上。（V字）

離開台北固然好，但萍心裡還是有點兒發毛。日、韓、泰都有了疫情，美西也發現了一例。

兩天後，武漢就封城了。

原來這邊的華人春節聚會還挺熱鬧的，這回規模小了不少。一個國內的藝術團體臨時取消了赴美演出，朋友們見了面也大多是互相問詢國內親戚、朋友的消息。

「還是讓小鷗早點兒回來吧！」

「可別讓孩子一個人在外面！」

大家都這麼跟萍說。

萍口頭應和，心裡無奈。她看著小鷗發來的海灘、椰林和峽谷的照片，覺得跟女兒隔了一個世界。她還記得現在是春節嗎？給她發了個鼠年的祝福，她都沒有回。

她曾經擔心女兒跟著她長大，可能會跟她一樣的拘謹、怯懦。所以當小鷗漸漸顯示出喜歡交友、喜歡探險的個性，萍甚是欣喜，一路支持和鼓勵女兒。

她是不是矯枉過正了呢？這下怎麼都不能把這孩子給「收」回來了？

一月末到二月初

萍：小鷗，你再不回來就晚了，美國這邊開始限制入境了。

鷗：台灣也開始限制入境了，我們幸虧早來一步！（嘿嘿）

看她樂的，頭髮披散著，像個山裡的野孩子。怎麼穿那麼點兒衣服，真那麼暖嗎？萍看著都覺得要打哆嗦，裹緊身上的毛衣，看門外還有半尺積雪呢！

不知為什麼，女兒笑得越甜，萍心裡就發緊，似乎她的笑跟事態發展的危險係數成正比。當年湘湘也曾笑得這麼歡暢，讓人覺得世界永遠都是陽光燦爛。許多年前的那個暑假，她原來實習完畢就該回校的，但她喜歡上了紐約的熱鬧，也喜歡投資公司的緊張和激烈，所以就多待了兩個星期。

湘湘總是那麼敢作敢為。她們在國內念大一時認識，同是從外省考到大城市的高校。萍不免自慚，只管埋頭念書；湘湘卻迫不及待地嘗試新生活，很快就跟大三的林皖談上了朋友。

想起那些湘湘熄燈後潛回寢室的夜晚，萍還會怦怦心跳。興奮不已的湘湘常爬上萍的床，悄悄給她複述約會點滴。林皖皮膚黝黑，長得像個南美足球明星。聽到他們拉個手、抱個腰，萍就臉紅，止不住跟湘湘一起躲在被窩裡咯咯笑。

後來她們又在差不多時間，到美國念研究生。萍乖乖地跟著導師做數學課題，小心守住自己的助教金；湘湘卻放棄了一個研究項目，去紐約實習，賺了一筆從未見過的錢，都不想再回學校了。

「拿個學位有什麼意思嘛！還不是為了找個好工作？」她常在電話裡嘟噥。「我可不願再回學校窩著，都快窩成老太太了！」

萍覺得念書拿學位，就像吃飯、睡覺一樣，是人生這個方程式中的既定值，她絕對想像不出中途放棄這種假設。但她已經習慣了湘湘的躍進式人生，知道自己沒有能力阻攔，只好旁觀和羨慕而已。（上）