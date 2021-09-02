四分之一英里（二一）

他在緬街和四十街上走來走去，想在人群中尋找這個老李。過去幾年，老李手下的女人們逢年過節到餅屋跟老李過節，還給他過生日。老李長得什麼樣，查一查西西手機 裡的照片就知道──一個留著背頭的中年男。

劉海最初到達時的懵懂、對員警一腔單純的怒火，化成更深的無奈和對老李的怨恨，他是吸站街女的血的剝削者。

有一天，劉海按照之前別人給的提示，躲在「大口福」速食店裡，假裝看報，其實偷偷關注著街上的動靜。店門口站著一個穿裙子的女人，他現在對這種打扮的女人，一望便知她是幹什麼的。果然，一個梳著背頭、穿著假名牌夾克的男人，從街上走過來，接近那個短裙女。短裙女從包裡掏出一疊美元，給了背頭男，這一切劉海都看在眼裡。

「你要是看到按摩女 給一個男人錢，而不是相反，那個男的就是老李，這一帶沒別人。」這是之前別的站街女提示他的。

劉海一個箭步衝出去，一把抓住背頭男，說：你就是老李是吧？你說、你快說！他太激動，臉已經通紅，一雙眼睛瞪得滾圓，終於見到深仇大恨之人了。背頭男被劉海的表情嚇到了，他的衣服也禁不起這麼大力一揪，領口「哧」的一聲豁線了。

他結結巴巴說：「我是老李，我是，您有什麼事？有話好好說。」

劉海已經流下眼淚，但他手上的力氣依舊。他衝著街那頭的員警大喊：Help, please help me!

這時他們左右已經圍了一圈人，很快警車就響著刺耳的警鈴聲衝到跟前。劉海用夾雜著英文的中文，手指著老李，高聲說：這就是逼死西西的凶手，這就是收我姊姊錢的那個人，請你們把他抓起來。我姊姊死了，跳樓了，這個人從來沒有受到法律懲罰……（二一）