四分之一英里（二一）

他在緬街和四十街上走來走去,想在人群中尋找這個老李。過去幾年,老李手下的女人們逢年過節到餅屋跟老李過節,還給他過生日。老李長得什麼樣,查一查西西手機 裡的照片就知道──一個留著背頭的中年男。

劉海最初到達時的懵懂、對員警一腔單純的怒火,化成更深的無奈和對老李的怨恨,他是吸站街女的血的剝削者。

有一天,劉海按照之前別人給的提示,躲在「大口福」速食店裡,假裝看報,其實偷偷關注著街上的動靜。店門口站著一個穿裙子的女人,他現在對這種打扮的女人,一望便知她是幹什麼的。果然,一個梳著背頭、穿著假名牌夾克的男人,從街上走過來,接近那個短裙女。短裙女從包裡掏出一疊美元,給了背頭男,這一切劉海都看在眼裡。

「你要是看到按摩女 給一個男人錢,而不是相反,那個男的就是老李,這一帶沒別人。」這是之前別的站街女提示他的。

劉海一個箭步衝出去,一把抓住背頭男,說:你就是老李是吧?你說、你快說!他太激動,臉已經通紅,一雙眼睛瞪得滾圓,終於見到深仇大恨之人了。背頭男被劉海的表情嚇到了,他的衣服也禁不起這麼大力一揪,領口「哧」的一聲豁線了。

他結結巴巴說:「我是老李,我是,您有什麼事?有話好好說。」

劉海已經流下眼淚,但他手上的力氣依舊。他衝著街那頭的員警大喊:Help, please help me!

這時他們左右已經圍了一圈人,很快警車就響著刺耳的警鈴聲衝到跟前。劉海用夾雜著英文的中文,手指著老李,高聲說:這就是逼死西西的凶手,這就是收我姊姊錢的那個人,請你們把他抓起來。我姊姊死了,跳樓了,這個人從來沒有受到法律懲罰……(二一)