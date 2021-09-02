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南國夕陽紅（全文完）

凌珊

見到幾個遊客東張西望，也在四處找尋，好像進了迷宮，或者《家》、《春》、《秋》裡那樣的大宅院。

講到林則徐，總要跟虎門銷煙聯繫起來，其實他其他方面也很厲害。家庭和美，六十幾年生涯，做到那樣大的官也從未納妾，夫妻恩愛到白頭。用現代人的標準衡量，就是一個人的教育成功與否看其婚姻，那林肯定是典範。書香門第，小時候家裡並不富裕，但是家庭和睦，父母恩愛並且注重教育。他的妻子家世當年要比他還高，屬於世家小姐嫁給窮秀才類。誰會想到，當年林則徐科舉考試會像范進中舉一樣連考三次。

後人只道他禁鴉片厲害，殊不知他文武雙全。「海納百川，有容乃大。壁立千仞，無欲則剛」是他的眼界與氣魄，「海到無邊天作岸，山登絕頂我為峰」竟然是林十二歲時的詩句，天才也。他還出版了很多本詩集、文集，響噹噹的一個文青知識分子。

虎門銷煙可以算是第一次土洋交鋒。拿現在觀點看，就是老林也算是驃悍，那麼多鴉片全部銷毀，斷送了多少人的生路。用美國作家詹姆斯‧索特（James Salter）《光年》（Light Years）裡的話說，就是你拯救了世界、拯救了別人，你得到了什麼？

所以有說林後來死亡是非自然的結局，就是瀉肚，然後不治而亡，六十六歲而已。「新豆欄」是廣州十三行鴉片煙商。他後來雇的一個廚子來自於此，所以有疑廚子下毒之說。

老林在當時環境下的中國，自然要那麼做。逆行而上，也算是勇氣可嘉，時代英雄也。時光留不住，春去已無蹤。往事不能忘，浮萍各西東。青山依舊在，幾度夕陽紅。（全文完）

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