那些落地的前塵（九）

傅嫂真人很普通，普通得即便認真地打量過，轉身在街頭也會認錯。這讓舒青很失望，世事總和想像中大不相同。

那次的早茶，傅哥的情緒處於高度緊張，唯恐拂了傅嫂的心意。不停地問著傅嫂要吃什麼，甚至等不及服務員將茶點小車推過來，急吼吼地去尋找。那份小心翼翼，舒青體會得尤其難受，傅哥的今天會不會是自己的明天？

傅哥全然沒感覺，為了活躍氣氛，沒話找話地問鍾偉：「好像那個有名的演員郎朗要來多倫多演出，你去看嗎？」還沒等鍾偉回答，傅嫂冷冷地說：「郎朗是鋼琴家，沒有人是去看鋼琴的，音樂會又不是展覽。音樂會是用來聽的。」

鍾偉看了一眼舒青，書呆子的他不知怎麼圓這個場。傅嫂自顧自接著說了下去：「你不知道也好，你賺的那點雞水錢（很少錢意思）一個月還不夠去一場的。」舒青頓時跌入了冰點。

萬紅一直以未見過傅嫂為憾，老纏著舒青問。舒青不以為然地說：「有的人見了才會是遺憾。」

萬紅狂呼：「你真是諸葛亮，料事如神！我收到祕密爆料，傅嫂在家鄉早有別人，想著離婚和那所謂有錢人雙宿雙飛的。結果那人帶走了錢，留下了傅嫂，這就是她最終來了多倫多的原因。」

舒青有透心涼的寒意。每個人的路都必須自己獨自去走，她沒有再去探聽傅哥的消息，也沒有什麼往來。舒青、萬紅，還有傅哥，如同一棵樹上的巨大分枝，各自生長，各自天涯。

多年後，舒青偶爾看著熟睡的孩子時，會想如果美國 的「九一一」恐怖襲擊事件沒有發生，那麼她和鍾偉會不會就結成了夫妻？那麼她會不會就一生留在加拿大 了，此刻看的是她和鍾偉的孩子？愛和被愛的婚姻是不是一樣都有柴米油鹽，爭吵和好，溫馨冷戰？（九）