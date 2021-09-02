顏寧儀／圖

但是有一天，克里斯放學回家的路上，一個蒙面人從樹叢中跑出來，把他打了一頓。

蒙面人雖然蒙了面，克里斯卻從他的聲音、體型認出他。這是他的鄰居強尼，和他同校。

克里斯想不起，他對強尼做了什麼值得他記仇的事。

但強尼打克里斯，跟克里斯怎麼想、怎麼做，是毫無關係的。強尼自己的想法導致他的作為。但是他在想什麼呢？連他自己也不清楚。

克里斯並沒有把這個事件和他的膚色聯繫起來。儘管他的皮膚在變化，他的心卻是從小就格外清澈。

他回到家，趁著韓森夫婦還沒回來，趕緊換了衣服，讓英格麗幫忙把傷口包紮好。

姊弟討論了一下，決定對父母說克里斯是玩橄欖球的時候摔傷的。

雖然韓森夫婦沒有因為兒子的膚色變黑而減少對他的關愛，他們卻沒有辦法不為克里斯擔憂。

他們擔心克里斯的膚色變化，對他造成各種不便，甚至被歧視 和霸凌。克里斯長得很健壯，這並不見得是優勢，反而可能促使有些人更容易把他當成威脅對象。

他們不相信克里斯的傷是玩橄欖球摔到的。雖然不能證實攻擊者的動機，但是他們很難不聯想到克里斯的膚色。

姊姊英格麗提議讓克里斯搬去紐約 。「到一個人種多的地方去，至少比較不會被當成怪物看待吧？到一個遠一點的大城市去，淹沒在陌生人裡。」

韓森夫婦覺得他們想不出能夠讓他們更感到安心的辦法。他們聽了英格麗的建議，考慮了很久，才說：「那我們問問克里斯吧！看他自己怎麼想，願不願意離開這裡。」

「紐約？為什麼？」克里斯從來沒有想過離開他生長的地方。但是他很快就明白了家人的意思。

「我會經常回來的。」

韓森先生差點說「別經常回來」，及時忍住了。

克里斯就這樣去了紐約，一邊上學、一邊打工。

克里斯由於膚色較深，輕易地在百老匯 找到各種跑龍套的角色，一會兒演亞洲人、一會兒演南美人。過了兩三年，還演了黑人。

有一天，他拿到一張免費票，去一個小劇場，看了一部單人話劇。

一個女歷史學家，通過戲劇的方式，探討一些罕為人知、被忽略的女性題材。她把自己的研究資料變成劇本，自編自演。

今天這部戲的主角是愛爾蘭的第一位女外科醫生詹姆斯‧巴里。

說巴里是「女醫生」並不完全正確，因為她一直以男人的身分行醫。在十九世紀的愛爾蘭，如果生為女子，不以男人的身分，又如何能成為醫生呢？那個年代，女孩子沒有接受正規教育的管道，更沒有求職的機會。

巴里是這個女醫生舅舅的名字。她通過各種機遇，在他舅舅過世後，用了他的名字，搖身一變開始做為男子生活。

「他」在舅舅好友的幫助下，到愛丁堡去上醫學院，畢業以後經過幾番波折，成為軍醫，到南非和當時大英帝國的各個領地工作，並且升任監察長，負責軍醫院。根據記載，「他」在非洲做了第一個成功的剖腹產手術。

克里斯看完了話劇，想到自己要是不僅膚色慢慢變黑，還逐漸轉變成女人，那就更有意思了。他已經習慣了身體的變化，很平靜地接受一切可能性。

在紐約，克里斯被五顏六色的朋友們圍繞著，過著豐富的日子。

每逢過節的時候，克里斯打電話回家，總會說：「我想回來看看。」

但是韓森夫婦總說：「不用了，我們會過來。」

韓森夫婦一直未能成行，倒是英格麗拜訪過弟弟。她看到弟弟燦爛的笑容，非常欣慰。

表面上輕鬆自如的對話，往往掩蓋著極其複雜的思想活動。閒聊日常生活，是避免探究內心掙扎的辦法。天天忙碌地偽裝卻不知為何要偽裝，是許多人的生活常態。

但這從來不是克里斯的常態。就連他的家人，都為他平和開朗的天性感到驚訝。（三）