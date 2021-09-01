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福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

四分之一英里（二○）

凌嵐

小公寓那棟樓的樓主，原本屬於華人社區大銀行家，一再轉租後，沒有一個人出來承擔責任。其中一個轉租的股東，是民選的社區代表，他被記者截住問話時，推說自己從來不知道四十街有地下性產業。在銅牆鐵壁一樣的私有財產法律保護下，最脆弱、最容易被欺負的，就是西西這樣的站街女。她是裸露在泥土外的葉子和花，隨時會被摘掉，或者被落下的重物砸爛，肝腦塗地。

那個房間進門處裝的攝像頭，就是用來監督人數的，怕西西少報接客次數。也正是這個攝像頭拍攝的視頻，替那個「釣魚執法」的員警，做了唯一被認可的不在場證據，西西跳樓的時候，他已經離開公寓了。

劉海最後明白了，他姊姊不是被員警推下樓的。西西看到那個臥底的員警離開，知道下面就會發生什麼，她恐慌到極點，不顧一切地奔到陽台上。那一刻她熱血沸騰，極度想逃離。她到底是慌不擇路墜樓，還是絕望中跳樓的，這個細微的差別對於那個悲慘結局，已經沒有什麼意義了。關鍵是她墜樓時，房間裡沒有別的人。

資訊是立體的怪物。出事時的細節帶出了更多的、更慘痛的細節，關於四分之一英里路上女人們的皮肉生涯──被員警抓到怎麼銬走、被羞辱。有一次員警上門要求性服務，而且是用槍指著頭的口交。這個變態的員警被西西舉報，但在警察局列隊認人時，她卻認錯了人，這樣案子就不了了之。

劉海最後在找一個叫老李的人，賣淫的小公寓就是他轉租給西西的。做一筆生意，西西給他交二十美金，老李是一個地道的皮條客。掃黃根本動不了他，他在隔條街上開了更大的店。

像一個盡職的調查記者，劉海不再舉著牌子鳴冤。（二○）

警察 釣魚 華人

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