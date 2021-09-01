有了江河就有居所，於是出現了三坊七巷。想像一下諸葛亮空城計裡那些人，逃出來後跑的地方，就有可能是這裡呢。

如果鼓浪嶼上那些洋房豪宅是西式的展現，三坊七巷就是中式的對照，或者說一個禮帽洋裝、一個是瓜皮帽的老地主。雖然都是殘垣斷壁，但是鼓浪嶼的豪宅大都保持了原狀，三坊七巷清一色的房屋建築就有些突兀。曾經的文人騷客遙遠而飄搖。好在有歷史的地方，只需要感覺，讓想像的翅膀去撫摸歷史的滄桑痕跡。

明清時代的輝煌羅列。冰心小時候成長的家會是什麼樣？或者郁達夫租過的屋子會如何？林則徐的官邸，衣錦還鄉之處的榮耀。我選擇了去林則徐故居看看。

遠看一片紅牆，跟故宮建築相似。明清色彩強烈，紅牆配藍色簷角飛起，歷史感清晰。想像多年前的林大人從這裡進出，彷彿穿越到了大清帝國的歷史中。

臨街的一面紅牆上書「林則徐紀念館」，左邊門洞上面一匾：「左海偉人」，右邊門洞一匾上書：「中興宗袞」。這兩塊匾上的字都是繁體的，字跡遒勁，歷史感豐盈，應該是原本的史蹟。

走進去，老式庭院，鏤空窗櫺，牆角房簷陳跡顯現，透著風霜滄桑。倒是庭院中間的池塘有現代感，假山綠植花草，池水青青配烏閣紅稜柱，兩層樓房，可以想像當年的氣派。只是這樣大的宅邸跟京城比起來，還是小巫見大巫。因為當年林則徐進京做官，就是買不起京城宅邸，才退老還鄉，住在如今這個地方一直終老。可想而知，那時京城地盤之昂貴不輸現代。

在庭院裡走來走去，竟然找不到出口。（三二）