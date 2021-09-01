那些落地的前塵（八）

舒青反覆掂量著究竟是客套地應對，還是來自內心的誇讚。最後發現是哪一樣都和愛情無關，平添了她很多的心酸。

舒青打算請萬紅房子裡所有的租客 出去吃飯，慶祝自己找到工作 。卻被萬紅攔截下來了：「我們這麼多人，加小費三百塊（加幣）肯定打不住，吃個五百塊不在話下。你給我兩百塊菜錢，我保證做一桌漂亮的飯菜。」

舒青笑了笑說：「也好啊，這樣大家都可以喝酒！」心底卻在狂罵自己，就這樣入鄉隨俗了？

那天的聚會大家都很開心，高潮是傅哥突然宣布太太要過來了。他咬字很重的音說「太太」二字，第四聲變成了第三聲，產生了莫名的喜感。萬紅說，早知道應該讓傅哥也出一百塊，這樣喝的酒會高檔多了。舒青說，可以再來一次這樣的聚會。

萬紅拍手道：「你們真把我當長工啊，準備這次已經累得我半死。再說你們都要搬走了，我還要去找新租客呢！傅嫂來了，傅哥請我們去外面吃。」

那一頓外面的聚餐終究沒有實現，傅嫂不愛見人。來之前，傅哥已經手忙腳亂再找了一份兼職：「他們來了，要換住的地方，這點人工不夠花了！」傅哥的笑彷彿是苦惱的，舒青卻在裡面看到了喜悅。

舒青曾經建議她搬走後，傅哥一家直接住萬紅的地下室好了。傅哥連連說著：「木的、木的（廣東話「不行」）！兒子大了，要有自己的房間，還要好學區 。我沒文化，總想兒子可以上大學的。」

舒青開著新買的二手賓士當練車，給傅哥找到了房子。因為這個，同時又是她相邀，傅嫂終於同意了到多倫多約克區新開的翡翠茶樓來喝茶。這一番曲折下來，弄得舒青對見到傅嫂都有些期盼。（八）