我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

那些落地的前塵（八）

夏嫿

舒青反覆掂量著究竟是客套地應對，還是來自內心的誇讚。最後發現是哪一樣都和愛情無關，平添了她很多的心酸。

舒青打算請萬紅房子裡所有的租客出去吃飯，慶祝自己找到工作。卻被萬紅攔截下來了：「我們這麼多人，加小費三百塊（加幣）肯定打不住，吃個五百塊不在話下。你給我兩百塊菜錢，我保證做一桌漂亮的飯菜。」

舒青笑了笑說：「也好啊，這樣大家都可以喝酒！」心底卻在狂罵自己，就這樣入鄉隨俗了？

那天的聚會大家都很開心，高潮是傅哥突然宣布太太要過來了。他咬字很重的音說「太太」二字，第四聲變成了第三聲，產生了莫名的喜感。萬紅說，早知道應該讓傅哥也出一百塊，這樣喝的酒會高檔多了。舒青說，可以再來一次這樣的聚會。

萬紅拍手道：「你們真把我當長工啊，準備這次已經累得我半死。再說你們都要搬走了，我還要去找新租客呢！傅嫂來了，傅哥請我們去外面吃。」

那一頓外面的聚餐終究沒有實現，傅嫂不愛見人。來之前，傅哥已經手忙腳亂再找了一份兼職：「他們來了，要換住的地方，這點人工不夠花了！」傅哥的笑彷彿是苦惱的，舒青卻在裡面看到了喜悅。

舒青曾經建議她搬走後，傅哥一家直接住萬紅的地下室好了。傅哥連連說著：「木的、木的（廣東話「不行」）！兒子大了，要有自己的房間，還要好學區。我沒文化，總想兒子可以上大學的。」

舒青開著新買的二手賓士當練車，給傅哥找到了房子。因為這個，同時又是她相邀，傅嫂終於同意了到多倫多約克區新開的翡翠茶樓來喝茶。這一番曲折下來，弄得舒青對見到傅嫂都有些期盼。（八）

租客 學區 工作

上一則

在你心裡種下種子

下一則

祕密

延伸閱讀

低至每月只需1元的健康保險

低至每月只需1元的健康保險
猜謎遊戲

猜謎遊戲
得閒飲茶

得閒飲茶
火鳥專車 專營接送/包車旅遊或購物

火鳥專車 專營接送/包車旅遊或購物

熱門新聞

亞洲大學視覺傳達設計系學生林駿騰的「專注」系列作品之一，拍攝在市場一隅，攤販正作買賣，小女孩在旁認真作功課「流露大人的現在與女孩的未來」。（圖：亞洲大學提供）

莫斯科國際攝影大賽 台灣大學生拍攝「市場一隅」獲獎

2021-08-30 03:15
蔡璧名曾罹癌後康復，但她沒有空手回來，因此學會如何好好照顧自己的身體與心靈。(圖：蔡璧名提供)

醫道結合抗癌重生 蔡璧名從心出發

2021-08-28 07:00
黛安／圖

依親兩樣情

2021-08-27 03:03

人到中年

2021-08-28 03:01

翠花的盼望

2021-08-27 03:02
可樂王／圖

有情天地赤子心

2021-08-25 03:02

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片