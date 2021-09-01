顏寧儀／圖

這時我要接過吉米的角色。

星期天晨跑的時候，我在公園的湖邊，遇到一個陌生女孩，她居然叫出我的名字。

我問她我們是否見過，她說她有個小學同學叫吉米，很喜歡觀鳥。

我說我不記得她，不過我有個小學同學叫莉莎，很喜歡賞花。

「我的名字就叫莉莎！」她跳起來說。

這也太巧了，此莉莎非彼莉莎吧！但是這有什麼關係呢？兩個人會在同一個時間出現在同一個地方，就是該相遇的人。

「一起吃早餐？」吉米說

「好啊！你知道哪兒有開嗎？」莉莎笑道：「我一般周日不這麼早出門的。」

「我每次慢跑完都會去的地方，就在公園旁邊。」

「太神奇了。」

「早餐？」

「一切。」

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想到這裡，我就像在草地上曬了一陣子太陽，又軟又睏。

能不能不開始新的一天呢？如果主人公睜開眼睛，決定不參與這一天呢？也許他考慮的是如何避免新的一天，他的生活又會是什麼樣子的呢？

明天邊排演邊修改吧！我想著，向世界道聲晚安，鑽進溫暖的被窩裡。

暹羅貓

克里斯‧韓森出生的時候，皮膚非常白，白得像剛剛落下的雪花。

不過，克里斯的姊姊，他的父母，他的祖父母和外公、外婆，還有他的親戚們，皮膚都是這麼白。沒有人會說：「啊！這個孩子長得真白！」

克里斯的祖先來自挪威，十九世紀末的時候，到了美國 中部的明尼蘇達州 。明尼蘇達州的寒冷天氣難不倒長年和冰雪交戰的挪威人，他們在這裡落地生根。

但是克里斯和家人不一樣的是，他越長越大，皮膚就越來越黑。克里斯長到了四歲，皮膚已經有點偏象牙色了。

「這孩子是不是患了皮膚病？」克里斯的母親有點擔憂。

「沒事吧！他喜歡在外面打球，曬黑的。」克里斯的父親說。

「我們家的人都喜歡曬太陽啊，沒見誰能曬黑，都是曬傷脫皮。」

「那他曬黑不脫皮，不是很好嗎？」

「要不要帶他去看醫生？」

「不用吧！他也沒什麼別的症狀。」

「基因突變吧？」克里斯的姊姊英格麗說著，過來逗小他八歲的弟弟。「或者他是暹羅貓。」

克里斯的父母都轉過頭來，吃驚地望著英格麗。

「暹羅貓會變色。」英格麗說，「溫度越低越黑、體重越高越黑、年齡越大越黑。」

「走，我們出去玩！」英格麗拉著弟弟的手出門去了，留下兩個目瞪口呆的大人。

克里斯開始上學了，皮膚繼續變黑。他的家庭醫生也開始懷疑他得了奇怪的病，讓他去看皮膚科。但是經過一番檢查，大家都得不出任何結論。

老師和同學都對克里斯的變化很好奇，可是大部分的人都忍住沒提起。

有一天，一個同學不加思考說：「克里斯，你好像越來越黑了，是曬太陽曬的嗎？我怎麼曬不黑，只會脫皮？」

克里斯鎮定地說：「我也不知道。是不是很神奇？」

雖然克里斯能夠沉著應付別人，心裡還是有點不舒適。

回到家，輪到他問英格麗：「姊，為什麼我的皮膚越來越黑呢？」

「我們不知道哦！」英格麗看著她心愛的弟弟，好像自己做錯了什麼事一樣地感到抱歉。

「沒關係。我知道你們都愛我。」克里斯抱抱英格麗。

日出日落、花開花謝，克里斯迅速長大，除了皮膚比較黑，是個英俊瀟灑的小伙子。

他有時候走在街上，會被誤以為是外地人，因為在他住的地方，幾乎沒有膚色比他深的人。

「這裡搬來了黑人嗎？」鄰人竊竊私語。

「好像是墨西哥 人。」

「不會吧？」

「長得有點像韓森家的兒子，不過他怎麼會這麼黑？是不是得了什麼病，或者去做了手術？」

「不會吧？誰要把自己變黑？」

克里斯每次遇到這樣的人，都是若無其事地走過去，如果目光對上了，就禮貌地打個招呼。（二）