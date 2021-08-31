走出來，女生告知說校園裡也有通勤車，跟那種景點載送客人有擋篷、四面通風的車有點兒像。

我們叫它「小白」，因為是通體白色的塗漆，女生說。

「小白」很快來了，跟著她一起上去。這一路多虧她照料，跟她說謝謝，她連說不客氣。

送走了她，我繼續向前，這還是第一次白天看校園。前面一窪湖水，遠山一片淡影，綠樹蔥蔥，湖水淙淙。湖叫星雨湖，湖畔的圖書館 巍峨壯觀，據說二十四小時開放，圖書館是大學的映照。

看到食堂，心下歡喜。前面的經驗告訴我要多詢問，正好有兩個同學走過，於是相問。她們倆告知，這裡有好幾個食堂，學生食堂，還有公眾食堂，不收現金，但是可以微信 支付。

你有微信嗎？她們問。

有的啊！我說。

那領你去一個好吃的飯堂，她們道。

跟著她們走，清風徐來，女生們的話匣子也打開了。

請問你到這裡幹啥？她們問。一聽說我的導師是孫教授，女生尖叫。老天啊，你太幸運了。我們上孫教授的課都上不到啊！他的學生都得諾貝爾獎 了（莫言上過他的課）。他不是退休了嗎？對，我是他最後的一個學生。她們兩個一疊聲感嘆，提起某次聽到孫老師的課，那個歡笑幽默。

食堂到了，她們兩個接著去下一處。高個女生說：等下這裡有音樂會，你吃完飯可以過來看看。我笑著感謝她們的好意。

走進食堂，看這最好吃的食堂都有什麼。肉粥、綠豆粥，還發現有肉燕，這回識貨了，趕緊來一碗。

幾度夕陽紅

三坊七巷始於晉朝，發展於唐，清至民國走向輝煌。三國之後的晉朝人從中原遷移到此，連帶著家鄉的名字也照搬來，比如晉江。（三一）