那些落地的前塵（七）

「嘿囉（廣東話「是」的意思），她好傳統的！」傅哥難得遇上這樣附和的知音，一激動蹦出粵語。

舒青忽然百感交集，看著傅哥很認真地說：「《聖經》上說，夫妻關係才是第一重要的！」

傅哥彷彿戴著面具正在表演的人，有觀眾不經意竄出撕掉了面具，茫然不知所措。他猶如抽出了脊樑骨一般癱了，忽然蹲了下去，縮成一團，用手捂住臉：「我知道那些根本不是理由，可有什麼辦法呢？一路就知道她心高的，當年也是因為這個，她才嫁給我，我有親戚在國外嘛！她鼓動我出國，出來後身分一直解決不了，到處打著散工，她安慰我安心等。我總以為楓葉卡拿了，、工作 穩定了，一切就好了。誰知她說國內現在發展得好好，根本沒必要遭這份洋罪。可是我回得去嗎？我都快五十歲了，回去掃街都沒有人要！留在這裡，至少一個月還可以給她寄一萬人民幣。她在不在乎，我管不了，總算對得起兒子……」

舒青無言以對，腦海裡忽然冒出白居易的詩：「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識。」誰的生活少得了千瘡百孔呢？她和傅哥是無法相互解決問題，可以推心置腹說說心事而已。何況問題的解決，很多的時候是天意不是人。

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加拿大技術移民 找到專業工作，如鯉魚躍龍門，一夕間的烏鴉變鳳凰。舒青沒有蛻變成鳳凰，但她終於找到了一份香港 人開的貿易公司文員工作。有點大才小用，可畢竟算很大的突破口，而且有可能是她遠大目標的鋪墊。

舒青忍不住有些喜形於色，告訴了鍾偉。鍾偉並無什麼特別反應，他忙著找實習單位，電話結束前，加了一句很普通的勵志話：「是金子在哪裡都會發光的！」（七）