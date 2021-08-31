顏寧儀／圖

寫給明天的劇本

我剛剛從超市買了胡蘿蔔，出來的時候看到一個人從街對面走過來，頭髮蓬鬆得像雄獅的鬃毛。突然感覺自己像一隻兔子，必須趕快躲起來，不然被獅子發現了，會有生命危險。

我繞道從另一個斑馬線過街，經過一個長得很像犀牛的人。他一手舉著電話，一手拿手帕擦著臉上的汗水，神情緊張地說：「我沒有明天的劇本！」

他這麼說完，電話裡傳來很大的怒吼：「什麼叫你沒有明天的劇本？」吼聲有點像獅子。

我不禁回頭看，那個雄獅模樣的人還在不在，正好看到他進了我剛剛去過的超市。

走在紐約 街頭，就是這麼好玩，一不小心也就被寫進別人的劇本了。比如那個喊著沒劇本的人，就被我寫進了劇本。那個人可能是個演員吧！不過不是演員的也都在寫著明天的劇本，只是沒有寫下來而已。

遇到那個人之後，我一路上都想著「明天的劇本」這件事情。假如我被指派了一個任務，要在很短時間把明天的劇本編出來，我該怎麼辦呢？我會怎麼寫？

我突然覺得這是一個有趣的計畫：為明天準備一個劇本。「明天」變成了劇本，所有的事情就成了預料之中。是嗎？我突然覺得好笑，排戲可能是預料中，其他的我其實也預料不到。但是這個計畫確實很好玩，我忍不住想玩一玩。

我要選擇一個劇場 演出才行。在家只能演給自己看，在街上要比較即興。不然拍成電影 也可以，但是這樣又太死板了，跟現實生活沒有互動，沒有臨場感。我想達到的效果是有意識地在戲裡面過一天，這一天同時也是我真正的一天。

既然我想一個人單獨演出，只有一個角色，會不會容易一些呢？但是我已經寫過很多獨白了，有點想嘗試兩個角色的戲。不過這樣的話，我需要再找一個演員。對了，不然兩個角色都由我自己扮演好了！這樣的話，這兩個角色不能同時出現在同一個地方。我想著、想著，有些激動。既然要娛樂自己，為什麼不選擇一個有趣的方式呢？

故事發生在哪一天呢？星期天吧！星期天不必工作，通常比其他幾天心情更好。我想從好心情開始。

心情好的我，會在星期天做些什麼呢？我會自己過，還是和別人一起呢？也許我會愛上一個人。

由於我不能同時扮演兩個角色，我必須決定先演哪一個。我是先扮演墜入情網的那個，還是被迷戀的對象？

也許我可以出門之後，一邊行動，一邊即興編寫。我可以先扮演愛慕者，決定愛慕對象之後，再調過來扮演對方。我也可以只扮演一個角色，讓另一個角色停留在故事背景，沒有具體的入場戲。這兩個角色甚至可以不屬於同一個時代，這樣還有了穿越。或者，其中一個角色不是人，而是動物、物品或者事件。未來充滿了可能性，太有意思了！

●

假如我周日早上突然比往常早起，突然決定出去散步，會發生什麼事呢？我遇到的第一個人會是誰呢？

我會經過花店，發現花店還沒開，然後想起公園裡有花。我走向公園，看見一個慢跑的人，覺得很面熟。他進了公園，我也進了公園。我走到公園裡的花叢前坐下，那個慢跑的人又從我眼前閃了過去。

好面熟啊！他到底是誰呢？我一邊想，一邊走向湖邊。這個湖是我每次進公園都會去的地方。

我又看到那個慢跑的人了。他停在湖邊，一會兒低頭看水、一會兒仰頭望天。

我走過他身後，聽到他說：「鳥兒又在遷移了！」

這句話讓我想起我的小學同學吉米。他很喜歡觀鳥，認得大多數的鳥類，每年鳥兒遷移的時候，都會望著天空這麼說。

「吉米！」我回頭呼喚那個慢跑的人。

「你怎麼知道我的名字？」他轉身了，迷惑地打量我。

糟糕，這個人真的叫吉米，但他是我記憶中的吉米嗎？（一）