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四分之一英里（一八）

凌嵐

劉海母子住在北方大道靠近長島鐵路線邊的一個群租房裡。從這個時候開始，我不再談論西西。隨著她生前親人的到來，她的鬼魂不再盤桓在那四分之一英里的街上。這個倒楣的女子的靈魂躲在弟弟呆滯的眼神裡、機械的動裡、欲言又止的表情裡，甚至他周圍的空氣裡。

那段時間，我在法拉盛街上走著，會遇到一個相貌姣好的女人。她留著西西一樣染成琥珀色的長鬈髮，衝我點頭微笑，好像我們很熟悉。有一次傍晚下班後去吃越南河粉，這個女人居然跑到我面前，玩笑地敲了一下桌子，然後就跑開了。

另一次，早上在美心餅屋排隊買咖啡和麵包，有個人過來親熱地拍了一下我的肩膀。我一回頭，發現是同一個女人很近地站在我面前。她湊近地看我的臉，看清之後有點吃驚，笑凝在臉上，說：啊！對不起，我認錯人了。這個女人失望地轉身，快步離開。

她到底在找誰呢？為什麼每次撞上的都是我？我被這種偶遇搞得六神無主，後來我下決心，要是在路上再次撞上她，我一定抓住她問一個究竟。

一天早上，小艾上班進門後給我遞過來一張紙，朝紙上的照片努努嘴，問：你看清了嗎？那天晚上看到的是這個人嗎？這張尋人啟事我已經關注多時，現在再次細端詳，並不能百分百地確定那晚我見到的人是不是西西。

西西的身世在我心裡過了好多遍，已經生了根。它漸漸和我自己的移民史並列成距離很近的兩條線。我們都是來自五湖四海，為了一個共同的革命目標，走到一起來了。我們還要和全國大多數人民走這一條路。（一八）

長島鐵路 越南 法拉盛

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