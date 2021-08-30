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南國夕陽紅（三○）

凌珊

剛才車上雨刷不動時，師母因為挫折不免抱怨，令人猜疑他們那一代的婚姻是否都如此，妻子抱怨丈夫、丈夫無處抱怨，愛情像小說的名字滿地雞毛。那一聲稱呼、那樣的輕語，彷彿窗外的細雨綿綿，原來愛情從未走遠，踏遍青山人未老。

到了回去的時候，師母說我可以坐校車回倉山校區。我原本想去三坊七巷，師母聽了就說，從銀行出來最好回家，別到處轉悠，聽著像我媽也會說的話。她陪著我去校車站。

莫道君行早

師母陪著我等校車，我安慰她沒問題了，她可以先行請回。她不放心顧左右而言他，終於看到一個女生搖曳而來，趨前詢問。女生剛好也是去旗山校區，師母再三交代請多關照。心中溫暖，可憐天下父母心，我家姥姥也是這樣。所謂一百歲的孩子在父母面前，也永遠是小孩就是這種情形。

揮別了師母，我跟這女生拉呱聊天，原來她是學化學的，來自福建某山城。這裡的山真多啊！我跟她說。是的，很美，季節好的時候爬山很棒。我想起了武夷山那樣的地方。

聊著天，校車也來了。坐上去，女生給我指導買票、投幣事宜。一路上看著馬路兩邊風景，過橋悠悠蕩蕩就到了旗山校區。

下了車，因為身分證，我要去找拍照的地方。女生說正好路過她做實驗的地方，順道可以陪我去。跟著她，很快找到這家列印加拍照的地方。店老闆動作迅速、技術先進，幾分鐘就把照片拍好，加修片完畢、電子檔存儲，走遍天涯海角都可以打開使用，多快好省。（三○）

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