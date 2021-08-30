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那些落地的前塵（六）

夏嫿

萬紅好像居委會的主任勸說年輕鬧矛盾的夫妻：「想想我，國內化工廠做倉庫統計的，剛來時兩眼抹黑，華人超市搬貨半年。」

舒青聽得目瞪口呆。萬紅從這表情，反應到自己的失言。其實舒青目瞪口呆，是因為想到千辛萬苦追尋的愛情，要讓自己落入這樣的凡塵嗎？但她不會跟萬紅說明，有的人注定不會成為知心好友，不管什麼樣的境地。舒青和萬紅國內一南一北，區域、個性、外形、經歷雲泥之別，有相逢都不會相瞧各自多兩眼。在加拿大被迫一個屋簷下，同住的是時間，不是心事。

舒青只有把心事和著速食麵一道煮。房子的洗衣機和烘乾機設在地下室的廚房邊上。傅哥來洗衣服時，每每看到舒青失神的樣子，都會說一句：「好也一天，歹也一天！何必跟自己過不去？」

舒青笑笑，不知何以作答。從萬紅那裡傳過來的消息裡，傅哥應該處於比自己深重得多的苦難中。

「傅嫂為什麼不願意過來？」終於有一天，舒青問了，因為她厭倦了難堪的沉默。

「她說孩子還小，中文不扎實，父母年紀又大了，離不開。」傅哥的口氣很真誠。

每個人做一些不合常理的事情，就會找很冠冕堂皇的理由，哪怕那些理由仿如肥皂泡一般不禁戳。「哦，傅嫂還是傳統的國人思想。」舒青絞盡腦汁想到的回覆。言不由衷讓她有些緊張，她把速食麵餅扔進鍋裡時，速度有點快，水花濺起。她本能地往後退了一步，狹小的空間裡，她和傅哥站得更近。（六）

華人超市 加拿大

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