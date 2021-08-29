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四分之一英里（一七）

凌嵐

微風從湖面上吹過來，水氣裡帶著植物的野香氣，我鼻子一酸，忽然原諒自己的落魄，原諒自己的不上進，甚至想死的念頭。我願意再堅持一下，看看自己的命能下跌到什麼地步。

家裡的親人都為我的事業前途擔心，父母建議我再回爐去讀一個學位。案頭還立著「新銳文學排行榜」的木質銘牌，銘牌上燙金刻著我的名字、小說的名字。這些榮譽，不過是幾個月前的事。

我坐在書桌前，我和銘牌之間，一尺多遠，一個狹窄的空間。可就在這麼個方寸之間，卻發生那麼多莫名其妙的事和莫名其妙的人，他們都暗中屏息斂氣，靜等著我出事。在那一刻，我動了出國的心。

隨著劉海母子的到來，以緬街為軸心，印著西西彩照的中英文雙語尋人告示很快遍布法拉盛最熱鬧的地段──電線杆上、社區告示欄上、公立圖書館門前的巴士站。

劉海站在四分之一英里的四十街和緬街街口處，舉著一個大牌子，牌子兩面都印著西西的照片。照片旁中英文說明，他在給親姊喊冤。緬街周末最熱鬧的時候，路上的行人密度可以達到摩肩接踵。他站在那裡，行人自覺地從他身邊分流走過，彷彿繞開一塊石頭。

劉海個子不高，沒有我常見到的東北人那麼驃悍。他看上去非常蒼老，像四十多歲的中年人，臉上五官因為悲痛緊緊縮在一起，他的臉變成小老頭那樣一個多皺的核。而他選擇印在尋人啟事上姊姊的照片，特別年輕漂亮，這種差距，讓他們倆在外貌上像父女，而不是姊弟。

皇后區華人社區組織大家給他們捐錢，我和小艾都捐了善款。（一七）

法拉盛 皇后區 華人

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