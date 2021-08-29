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南國夕陽紅（二九）

凌珊

說著呢，師母從店門外進來，手裡端著托盤，裡面放著大碗的肉燕餛飩。她把碗端出托盤，一邊說：我猜你會喜歡這個。

魚肉和鮮肉包在晶瑩透明的麵皮裡，福州著名的小吃，何止喜歡呢！上面飄著綠色的細細蔥花，和著滴滴油花，心裡簡直要樂開花了。「你的眼在笑，我的眼在笑，大家心思彼此都知道。你住天之南，我在地之角，誰不希望家鄉春常好。啦呀啦呀啦呀啦，悄悄說句知心話，問聲祖國好。」李谷一的歌聲也許最配此情此景。

教授說，這裡環境好，所以點了到這裡吃。

勺子盛起一個，清香馥郁飄滿口中。

教授微笑地看著，眼裡意味深長。此時才注意到，他的髮型一定要做比喻的話，其實更像愛因斯坦，那種色系和紛揚。就像《紅樓夢》故事年畫上紅袍白雪、朱欄雕刻，畫紙上泛出的油光，久遠的年代瞬間浮現在眼前。

連帶他讀的書都成了傳奇。像是《圍城》，書或電視劇名聞遐邇。但是有誰看過《圍城》在雜誌上連載的最初景象呢？或者手捧著1953年的《文藝復興》雜誌，主編與副主編是鄭振鐸與李健吾。與大師們同一時代，彷彿源頭走來，天光雲影共徘徊。

吃完飯，聽說我要去銀行，教授與師母陪我去就近的一家。徜徉在大街上，恍惚間以為是陪伴在父母身邊，他們也是這個年齡。

他們那樣輕聲細語，有一瞬間，清風徐來，彷彿許多年前的北大校園、未名湖畔，年輕的他們風華正茂。（二九）

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