四分之一英里（一六）

我找到明城牆近湖的一段，那裡有一個隱祕的長椅，從來沒有保潔員靠近。那裡成為我的專屬點，我可以在那裡坐上一天，對著空曠的湖面發呆。

湖水看久了，隨著水的流動，我的身體也變得透明。湖水像絲綢一樣清澈潤滑地波動著，空氣中的光線帶著季節特有的敏感瀰漫開來，像金粉一樣，照在湖面剛剛展開的荷葉上。

湖上光線燦爛，但水面下不多遠，卻是暗黑的、不透明的。一種消沉隨著湖水的波動從湖底升起，把我包裹在其中。四周絕對的安靜，我像被催眠了，跟湖底升起的消沉混沌變成一體。

就像村上春樹 一篇短篇小說 寫的那樣，我變成七腮鰻，以口器上的吸盤緊緊吸在河底的岩石上，一動不動。身體隨著水的流動，像水草一樣隨波漂動，靜靜地往水上望著。水裡顏色和大小各異的魚像天上的雲彩，在我頭頂慢慢移動；老陳、高英，曾經有的工作 、父母……也像天上的雲彩，在我頭頂慢慢移動，而我卻是靜止的、永恆的。在那一刻，時間裂開一個微小的縫隙，我彷彿看到我的前世。在這樣的時候，心裡的痛和委屈全部消失了。

有一天，應該是我在大湖公園的最後一天，我從椅子上站起來，走到湖邊，想觸摸一下湖水的衝動特別強烈，也特別誘惑。只要變成一條鰻、一條魚，甚至是一塊石頭，也就解放了，不用被過去那些單位的瑣事糾纏。

朗朗晴空，天上雲的形狀是記憶中的樣子；一群野鴨子從頭頂飛過去，落到不遠的櫻花樹下。這是我熟悉的世界，現在又是我永遠失去的世界。（一六）