去哪裡呢？師母提了一個店名。教授不置可否，意思是那裡環境不好。去麥當勞 ，教授提議，輪到師母模稜兩可。就像哪個故事裡的老外不遠萬里來到中國 ，被領去吃漢堡，講故事的人總要在結尾加一句：那是因為他們認為那是最好的款待。

走進麥當勞店，趁著等候的間隙，想去下洗手間。店裡沒有，要到另一條街上。

出了門，向左走，要下一個台階，再走一段路。我帶你去。師母道，此時已經由司機變導遊。

她抹了一把兩鬢，濕漉漉不知是汗水還是雨水。剛才那場驚嚇意猶未盡，身體突然放鬆，想到一句廣告詞：世界如此美好。踏著腳下的石頭路，道邊的小店桌椅零散展開，石階處遠望山影忡忡，竟然有了歐洲小鎮遠眺的感覺，或者是沈從文的瀟湘景色。

望著師母的身影，心下感嘆。她這樣一個七十老嫗也算是臨危不亂，用諾貝爾 文學獎的語言，就是具有在人生艱難困苦時刻，表現出的勇氣和信心。或者《鼠疫》裡面卡繆借醫生的口吻說的話：同客觀事物鬥爭的精神。

從洗手間轉回來，走進麥當勞，漢堡、薯條已經擺在餐桌上，靠牆的白色小桌邊，教授背對著門口，正大快朵頤。哈哈，跟我想像的一樣。性情中人，有風景的位置留給客人，其他客套不必過究。

我於是坐在這朝門的位置，邊吃邊看。這家店不大，除了我們這一桌，還有一個戴著摩托車帽的人在等餐，沒有其他人。門外白亮，室內清淨。才發現師母不見了蹤影。

她去隔壁店買點兒東西，教授道。（二八）