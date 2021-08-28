那些落地的前塵（四）

說到兩位留學生，就是家裡有點臭錢，要出來得瑟一下，然後可以藉此移民 。「最後還不是和我們殊路同歸！」萬紅的口氣裡滿是驕傲，她沒有花讀書的冤枉錢。

舒青卻不以為然，在意識到語言是求職路上非常大的障礙後，她認同留學再移民會輕鬆得多。

知道得越多，舒青越迷茫。移民不是為了更好的生活嗎？虛無的感情真的值得她付出這麼多嗎？

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「初到肯定是苦，後面就是巨甜。」萬紅每次重複這句話，總是揚起眉毛，加重語調，彷彿這樣就可以得到贊同。舒青依然將信將疑，她是移民中格格不入的特例，似是而非的定論應該涵蓋不到她。不過鍾偉確實和她開始有了有點不一樣的交往。鍾偉帶著她去看了尼亞瓜拉大瀑布，鬱金香盛開時，還約著她去了一趟加拿大首都渥太華遊玩。與其說那些景色讓舒青沉醉，不如說她沉醉於鍾偉。轉年鍾偉就要畢業了，順利找到工作的話，他們之間的未來會非常可期。

舒青甚至想好了，到時賣掉深圳的房子，到多倫多買公寓，在市中心安大略湖旁邊，每天拉開窗簾，美景盡收眼底。她絕對不要和萬紅一樣做那種房東，家像個旅館不說，靠租金 還貸的日子是此恨綿綿無絕期的。

萬紅憤憤不平：「我們不是沒錢嗎？你以為我想啊！就這樣，老公還嫌我不賺錢養家。我發現中國 男人對女人的要求天下第一，賺錢、生孩子、家務，最好樣樣全能十佳。」

舒青聽得有些發冷，按目前的狀況，她真不知道自己可以幹什麼。（四）