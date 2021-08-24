阿尼默／圖

母雞抖得更厲害了，「砰」地屁股坐到草地。

我撇撇嘴說：「今天就先放過你，下次要啊！」

我抬頭，看阿好，發現他好高。烏雲越來越重，下起毛蟲雨，打在傘上。

阿好盯著我說：「你下蛋了嗎？」

臉「唰」一下紅，我粗聲粗氣地說：「沒有嗯，身子不太舒服。」

阿好說：「翻過來，我檢查。」

我退了幾步，發現雨傘還在頭上。色厲內荏地對趴在一旁裝睡的母雞說：「老闆他親戚想看另一邊，還不快翻。」爪子拍了拍母雞的頭。

母雞的頭往土裡鑽，翹起。我意識到，趕緊閉上眼睛。

阿好說：「你看看自己。」

一雙漆黑的手，帶著涼意，把我翻了過來。

我想起還是人的時候，抱著那隻母雞準備量體重，牠猛拍翅膀，急欲掙脫，老闆和阿好摁雞的景象。屋頂漏水，蛋永遠孵不出來，我叫阿好教我寫國字，手一下沒控制好力道。我低下頭，液體沾到黑褲上黏糊糊，像鬼往上爬，看不出來。我去沖冷水，怕他發現，水流過身體也變髒了。後來，連一顆蛋都沒有下。

8

一二，三四。一二，三四。

雞棚內的水泥地，鐵門旁的階梯式電塔架吊著一台音箱喇叭，直行二十八隻、橫列六十九隻，張牙舞爪，伸腿骨，摩擦翅膀兒，伸展雞肉。

操。

一隻從上禮拜開始，做運動時愛搶拍回喊「三四」的母雞轉頭對我說：「嘿！聽說，外面都是人。」

我不知道怎麼回就笑，發出咯咯聲。

母雞大汗淋漓，竟還有閒工夫叫：「唉呀！這裡有什麼是真的呢？陽光是假的，人造！玉米是假的，基改！」

我換了聲音，嘰嘰喳喳。

母雞伏地挺身，可惜肚子胖拖及地，腳太細。摔倒了，還想聊天。牠一拍腦袋，一蹬腿：「天啊！該不會雞也是假的？」

我故意說：「鄉巴雞異想天開。」

母雞瞪圓眼，肚子脹大，生氣。

我們互瞪。

一二，之後艱難的「三」。音箱被某個人類按下發出一聲「喀」，暫停。

全雞僵硬。

阿好說：「休息一下。最後一行最左邊最靠近鄉巴雞的過來一下。」

我挪開爪子，飛奔朝那個人類。阿好把我拖往鐵門前，又按了音箱，漏出大大聲的「四」，全雞繼續剛才的動作。

阿好在門前停下腳步，他說：「七月颱風，雞棚可能停電。」

我托著最近漸胖的腮幫子，歪頭看了一會緊閉的鐵門，撬不掉，生鏽了，紅又臭臭。決定跟阿好一起出去。

阿好說：「那你以後……」他話還沒說完，突然露出一言難盡的神色。

鑰匙不見了。

他又摸了摸口袋，我建議他連內褲也要檢查。他試探性推了門，絲毫未動。他用身體撞鐵門，我被噪音嚇到。

咚咚咚咚 ，一二三四。

他的身體頻率好像做操，於是我發出「三四一二」搶拍開始撞門。不小心撞到阿好，他就暈倒了。

我對之前跟我搭訕的那隻母雞，描述了整件事。任我怎麼說，牠只偏頭咯咯笑。

停電的時候，音箱還在叫，一片漆黑，其他聲音也是黑色，我聽不懂。除了音箱，外頭暴雨 淅瀝。我擋在阿好前面，一二三四，其他雞踩我，拳打腳踢。

阿好身體動了動，我無法呼吸，他聲音好模糊，。為了讓他知道我還活著，我對他喊：「一二。」他很久之後說：「三四。」像斷斷續續的音訊。

熬得久，燈光咋咋地回來，一片狼藉，很多雞被踩死了。我的右腳爪斷裂，頭還在。

門仍然沒開。

阿好盯著我，像盯著死去的昨日。

幾隻雞圍過來，母雞叫我抽鬼牌，爪緊握三張卡片，背後印章油紅梅花，有股廉價塑膠味。周圍發出起鬨，抽到鬼牌的晚上要玩大地主，把自己下的蛋大放送。阿好專注用爪摸過一顆顆石頭。

「你手上每張都是鬼牌。」

「哪有，你們得先抽抽看。」

「我看到了。」

「你們得抽才公平，大家都抽了。」

母雞好整以暇地一屁股坐著，其他雞環繞在側。剪了喙，地位、財富、鬥爭還在。母雞控訴：「老闆一天要我七次。」我撲上去，母雞反應大滾到一邊，阿好拿石頭砸牠的肚子，出乎意料地沒掙扎就死了，血慢慢流出。其他雞早散了。我摸了摸地上的牌。

我一跛一跛地走，一半的翅膀握著自己斷掉的右爪，不到一步就摔，走路像登天好難。阿好抱起我，往雞群生蛋的方向走，我不知道他要做什麼。

光朦朧地照到阿好臉上，穿透他的眼珠、塌陷的鼻梁，斷掉的嘴喙切口呈嫩紅色，似新生的色澤，跤爪踩地，翅膀貼住我，身體鵝黃毛茸茸。

雞還在哼哼輕輕叫。阿好喃喃地說走了，我開始哼哼輕輕笑。

緩緩地擠進雞群裡，呼吸時和他的聲音、他的臉孔一起埋沒，在這樣的雞蛋 工廠。

不見天光，四處張望。

9

我今天到水槽喝水時，想起阿好說，有一批新貨來了。

水讓我喝醉了，就像從前在黑暗中聽他的聲音，不懂裝懂。

阿好跟我說走了。

我繼續不知晨昏地呼呼大睡，反正阿好明天會叫我起床做早操。

最近被新來的許多公雞壓醒，呼吸艱難，一下又一下，交配期到了。外面落了雨，滴滴答答，音箱好像壞掉了，不再發出任何聲響。（下）