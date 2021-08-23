阿尼默／圖

黃老闆有點意外，自己和鯉老闆是同鄉。

他們相談甚歡，從高雄的少年，講到黃昏夕陽產業，曾經撈魚的輝煌。話題已不侷限於雞農生意。

電光石火間，黑紋土雞提起我加入他們。我心裡暗喜，來前我特意說這不符合禮節。鯉主人把牠從小養大，牠早恃寵而驕，嘴喙朝天。

兩個老闆看到我，我不禁顫抖，想像他們對自己的第一印象。大概是陽光金的毛髮，翅膀如鷹，層層骨節下吹彈可破的雪肌膚，一站那兒，便聯想到饞人的嫩豆腐。

老闆們看了我一眼，繼續進行他們的錢途：「路遙知馬力。」鯉老闆以長輩身分勉勵了一番，年齡矮他三歲的黃老闆。

我一開始不懂，他們為何不持續關注我，不吃我嗎？略思幾番才曉得，他們這是想聲東擊西。畢竟像我這般珍禽異獸，身軀雖矮，但來歷不明，也無從知曉是否患有傳染病、祖先十八輩史。得先裝不在意，屆時再好生招待，摸清底細。

暗罵聲好手段。

《史記》項羽曰：「先發制人，後則為人所制。」我既是想當老闆，亦是不忍心同族受難，在大難臨頭時，顧全大局。

一股熱血上頭，我昂首跨前，說：「母雞下蛋不需要公雞。」

黑紋說：「你步伐委實過分大。」

老闆們笑得熱火朝天，周圍老吵了。我諄諄教誨道：「其實我們這種，不用交配，就有蛋，只是不能孵出雞。」

黃老闆笑容可掬地敲了敲我的頭說：「少年人忘記吃藥，別叔叔這邊見笑話。」

4

夢醒時，些微的光映在竹蓆上。木門外，荒煙蔓草，龐大的月在黑夜漂浮。

偏路草生雜亂，石粒摩擦腳縫。打開倉門，一窩窩初生小嬌客，艷黃毛團騷動，塞滿鐵籠。未破殼的活胎蛋剩不多，我離得近，拿出塑膠袋，幽暗光下像一層薄霧般虛幻。仰頭看，牠們太多，堆疊得比我高許多。

大概以後生出的，也會更多更好。

我把偷來的五顆雞蛋 放到保溫箱，替每顆蛋取了名字。我要蓋大雞場，每隻雞規律上崗，剪喙、灌食、下蛋、賣掉。不管年頭，老闆還是老闆。

過了兩個月，蛋沒孵出來。阿好整理舊書，昨天屋頂漏水。我去阿好房間，找了很多養殖相關的書，翻開，黑字好擠，一排有許多個，快要把這麼薄的紙擠破。我看不懂字，不生性，上學導師老是罰寫課文，還只零星認得幾個，繼續看下去。

油墨扭捏地爬，好擠。

擠不出蛋。

5

這間雞場，把牠們和我關在一起。

木仔這幾天新來，做我的工作 ，一樁生意，貪的不只是蠅頭小利。我常常沒事，看著雞棚內枯死掉的草堆、上面的雞屎發呆。

「其實也看不出顏色，剛剛死還是昨天死。」

阿好說：「你怎麼突然說這些？」他蹲下來，把零食遞給我。

我半張著嘴，又閉上。想到木仔在我旁邊吃雞肉，會配菜，加七彩繽紛的東西，像毒蘑菇，阿好每天吃，會不會中毒。木仔給我夾菜。阿好把菜夾掉，說不要嚇到我。我怎麼會嚇到，阿好是想吃毒蘑菇。木仔又摸我，說給我買藥，藥也是彩色。阿好把我抱起來，離他很遠。後來晚上我溜出去，看到木仔顧雞還偷吃。

雞屎好髒，我不想在髒東西面前跟阿好說這些。所以不管阿好講三小，我都無聊，低頭把阿好手上的東西吃了。味道苦，跟平常差很多。

沉沉的腳爪麻了，我撲騰了一下翅膀，風擋不住，空隙，摔跤呈兩爪朝天狀。

阿好說：「你走慢一點。」

他把我兩隻腳倒拎起來，搖晃中，長繭的手混光打到我的身體，用牙齒咬翅膀尾端，我掙扎，頭點了又抬到脖頸骨上，周而復始。我的嘴喙是剪刀，剪得他眼尾生疼。

阿好鬆開手，我張開翅膀，揮得發了聲響，碰到地板時，全身麻了，趴。

阿好說：「老爸讓我回去做電腦。」

風扇在夏天運轉轟鳴，一直炸耳朵。有一瞬間，似乎鐵絲緩慢擦過身上雞皮疙瘩，心裡也一下全麻了。

6

我討厭吃藥，阿好也聽我的，說藥只有鎮定功能。沒想到阿好騙人，把藥混到零食，我吃了無法動，好難受。

阿好想把我丟到白色的建築，裡面的鬼披著人皮，常常賣死貴的東西，一顆藥是三年、五年、十年的薪水，好多類別，永遠買不完，方圓十里也沒有同類。

阿好身邊有白袍漂亮女鬼，鬼胡亂看我一陣，末了說是心理問題。鬼還推銷藥，彎了唇說成功率高。跟成不成功有什麼關係，我又不是去做生意。

我叫女鬼跟我一起吃，結果阿好配水吃下，又給我一顆。我才不吃，可是阿好說，吃完就回去。

7

我哄母雞一起蹺掉健康晚操，坐在外邊的叢草堆上，屁股很癢。

「不是，盤腿是這樣做的。」

母雞愣，隨後怒了，站立的跤爪交疊更緊，大聲狡辯：「我把腿交叉啦。」

我昂首說：「哼，你別想去外面玩了，連這個都不會。」

突然一片黑暗傾倒。

「你今天下了幾顆蛋？」阿好的聲音，他撐傘，靠近我。

母雞低下頭，縮起脖子。

看到草皮上一雙鞋，我立馬轉圈圈，發覺母雞翅膀顫抖。

我扭過頭說：「對，怎麼沒下蛋就跑出來了，該交的交上來。」（中）