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種雞（上）

黃詩詠
阿尼默／圖
阿尼默／圖

1

簾棚邊緣翹起，像大扇芭蕉葉，炙光過去，落下深淺不一的黑暗。紅褐土壤上影子在動，暗示十步開外的距離，伴隨汗水滴落，輪廓漸漸熟悉，阿好抱著老闆的黑紋白土雞，模樣像故障。

我嚥下口水，赤著腳爪踩過大片乾草。遠處音箱的廣播聲緲緲傳來，我蹺掉晨練和早點。飢餓難耐，嘴猛啄土壤。

阿好拽住我的翅膀，說不要撞頭。他又說了好多，我記不住，啄了他的手。

他把我放開了。一時不穩，我踉蹌撞到土裡，腿像桿子折斷，舊傷復發。

阿好把上等的好東西，放到我前面。

黑紋白土雞以前風光無限，受盡老闆寵愛，每日吃大西洋運來的有機玉米，滴燕窩混米糠，雞農們戲稱老闆娘。此時肚皮下垂，跤爪切掉換上花椰菜，番茄片遮著雞冠，像羞紅的洞房嬌娘，躺在盤裡，雪白羽毛沾些薑紅糖醋醬，可惜沒熟。阿好學木仔擺盤。

昏羅棚內暗光地面拉長，外邊雨絲落下，隱隱作涼，我看阿好一眼。

他剛剛說：「發了瘋病。」

我扭過頭，踹了黑雞。牠大概還沉浸在香甜的夢，被這一擊，羽毛顫巍巍地抖著。我直起身，努力拍動翅膀與繃緊屁股維持平衡，右爪、左爪印在泛黃泥巴趨近食槽。自動閥啟動的青白燈管下，雞影們光怪陸離，油餅乾瘦巴巴躺著等待嚥食。

啄癖早被強制剪掉，我和一隻愛下蛋的母雞，分別在護沿的兩側，用剩三分之二的嘴喙激烈來回碰撞，搶奪同一片餅乾。我在母雞面前，狼嚼虎嚥地把最後一片吃下。母雞發出嘹亮尖叫，牠撲上我又吼又咬。我瘋跑了好久，然後被阿好伸出的長腿絆倒。我剛站起來，有手遮擋我的天空。我驚聲瞪視、猛力拍土，灰塵被掀起。母雞被飛來的疫苗針刺倒，趴地不起。

腳爪抽筋了，我用翅膀爬起來，窩住脖頸，頭冠邊褐紅的羽毛垂下。阿好按住我的身體，像石頭壓上。他的聲音很低，叫我聽得難受。

「你別休息。有一批新貨來了。」

2

幾年前，光拐彎，影子抹角。

我和阿好到雞場做小工，這裡雞農少，平時不交流，工作輪班制，扣除吃飯、住宿，一天一百塊錢。黃老闆說要有愛心就好。老闆是阿好的第三個叔叔的朋友兼遠房親戚，他常常摸新出生小雞的頭，手輕輕摁一下，雞頭就掉了，給阿好當皮球。我每次都在旁邊看，他們拋球，有時候踢毽子。

阿好白天工作，晚上就坐在電風扇附近的椅子上，拿了書，我時常看不見他的臉。等四周都是黑色，我往煤爐加炭，聽雞鳴叫大小聲，調整溫度。四點多，窗外天空幽藍，清理水槽，水面我的平頭漸長，砍了又生。我把吊桶供料裝滿，彈簧秤盤放置到旁邊。破曉時，依序抱出雞仔或成熟的雞，測量體重，放回牢籠。凌晨的光拖延到身後的地板，拉長雞影的身高，幾次我差點睡著。

有一次醒來，阿好在抽菸，我不喜歡菸的味道，他說尼古丁緩解焦慮。我不懂尼古丁是什麼，一圈圈灰煙飄散開，知識和書已經離我好遠。一包菸要七十多，好貴。    

禮拜五早上八點，阿好拿鑰匙，打開箱子，高度是三、四個阿好。我把飼養員平時坐的椅子移到他那裡，他每次都沒踩，攀到籠子頂，雙手解開鎖。幾隻小雞撒腿跑出來，有些跌到我懷裡，有些跌到暗無天日的乾草堆，窒息的睡美人不掙扎。

牠們是被篩選掉的。

阿好煮雞胸、雞腿、雞肉，統統挑掉骨頭去皮，滿盤只剩肉，白花花一片。

我工作完又累又餓，用筷子夾，覺得慢，直接手扒，有些掉到盤外，被我塞滿嘴，嚥不下。阿好看著我的動作，眼神很難過，讓我懷疑在吃自己的肉。

養肉、吃肉、攢錢，一輩子。

3

有一天深夜萬籟俱寂，我貓腰打開地窗，往下滾到一片明亮喧譁的庫室。很多聲音，在一起，沖到耳朵裡，腦血管激烈流動，刀叉像銀河，摻假星光，黑紋土雞噠噠踩地朝我走來。

牠渾厚的嗓音：「年輕人，你為何哭泣？」

我以為見到地獄。

諸多雞屎，黑土，硫黃燈，雞屍滿地，讓我分不清地面、草堆，本來的顏色。

黃老闆和鯉老闆邊用餐，邊商議最近的金融風暴和食安問題。面前一台彩屏電視，播放健康節目。

鯉老闆低學歷、中智商，家裡建高架橋，因為愛雞，他辭職。據傳他極惡鬥雞，好食雞腿部細肉。

正逢：每天最多吃兩三顆雞蛋，美國研究愛爾蘭老人一天二十五顆蛋……

黃老闆活躍堪比計算機：「台灣有兩千多萬人，如若一天吃一顆蛋，一顆蛋姑且算十塊。若是活胎蛋七十多塊，產值高達十四億多…… 」

鯉老闆亦承上啟下：「如果蓋一間封閉的兩千多坪雞場在雲林，經費約一千多萬。每隻母雞配五、六隻公雞，下藥，一天二十四小時，九淺一深，中場休息兩小時。」

此時黃老闆掐指一算：「不考慮身體素質的前提，一天可產下七、八顆蛋。」

談判不到半小時，兩個集團圓滿合作簽下合同，律師、員工們紛紛鼓掌。

正要結束，兩位老闆相視一笑，異口卻說了相同的話：「種雞，發大財！」這不僅僅是巧合。（上）

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