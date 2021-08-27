師母繼續撥電話求助資訊，被告知可以就近去某修車鋪。趁著師母電詢，教授下了車來。車門打開的瞬間，冷雨夾風飄進來，車輛飛奔的咆哮聲。

教授站到車頭那裡，試著用手去撥動雨刷，像是對不聽話的學生語重心長而不解：你怎麼就不動了呢？難道動一下有多難嗎？雨刷似乎是不在意的，我自巋然不動。

想起《巴黎的盛宴》，海明威和費茲傑羅，兩個人開車旅行，其實是要把費茲傑羅的車從里昂開回巴黎。路上下起雨來，車偏偏又沒有頂篷，給賽爾妲揭去了。於是兩個人像落湯雞一樣，在雨中開開停停十多次。經濟困頓對文人之影響，在二十一世紀的福州大街似乎跟三十年代的巴黎也並無大的區別。唯一不同是，海明威與費茲傑羅那時年輕，而教授已是耄耋老人。

他俯身在車頭上，試圖向上擺動雨刷，白髮在風中揚起，像彈奏中的貝多芬，俯身下的車則是鋼琴。高架橋下的車流和雨聲像是在彈奏著一曲命運交響樂 。

雨終於稍微停了下來，車顫巍巍地啟動，一行人繼續找修車鋪。街兩邊店鋪錯綜交雜，有一瞬間想像到杜拉斯《情人》裡描述的越南 街道，配畫外音，修車鋪在哪裡呢？關鍵是千萬不要再下雨了。等到了地方，幾個人差點沒叫起來。修車鋪的小哥們馬上過來，動作迅速給車檢查。如今的修車鋪似乎設備完善配套，旁邊吊在空中的就是一輛寶馬。

總算把車帶到地點，教授也長舒一口氣，饒有興致地看著修車小哥忙碌。車要留在此地數日，不可能再開車去哪裡。已過晌午，只好在這不「怎麼樣」的地方解決午餐。（二七）