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蘿莉塔的美國夢（全文完）

蕭景紋

直到我看到右側竟然有人手裡揮著槍，或許只是道具或BB槍，但是大太陽下，他們的臉孔顯得猙獰，我開始害怕了起來。

正想踏下油門，從車陣中脫逃時，我看到了他們。

雷蒙和蘿莉塔，牽著湯米，站在右側的示威人群中，身邊的人包括華森醫師和希頓家族的成員。一夥人輕鬆聊著天，無視身邊有人手裡拿著槍枝。他們都沒有戴口罩，日常一般，不像是在抗議種族事件，只是和友人到街頭散步聊天，表明自己的身分、自己的立場。

我懷疑雷蒙和蘿莉塔的出發點。他們連我的千層義大利麵都不敢吃，應該也害怕傳染到病毒吧！但是基於新姿態，為了在社區裡的新地位、新朋友，他們得拋棄一些原則，冒險投身在這個奇怪的社會實驗裡。若是成功了，雷蒙的生意會更上一層樓，而蘿莉塔不久後就能如願以償，搬到她心目中，更大、更美麗的豪宅。

這麼輕易就放棄原則！他們心裡到底怎麼想，沒人知道。也或許，他們根本就沒有原則。在美國這個國家，資本主義才是王道，良心是不值錢的。蘿莉塔很早就學會這個道理了，傳授給了雷蒙，以後也會如法炮製教導湯米。

我有點悲憤，有種激動想將車子停下來，也拿著示威牌子，到自己認同的一邊。但我想到小孩功課還沒做完，晚餐也還沒準備。唉，再說，這麼重大的事情，豈是我一個人拿著看板，在一旁湊熱鬧就能奏效？感到於事無補，還是回家好了。

窗外，我彷彿看到蘿莉塔望著我的車身，不知用什麼眼光看著我。

車身背後，騷動的群眾漸漸模糊。感覺那個曾經偉大的美國夢，像煙霧一般，也在車後慢慢消失了。（全文完）

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