那些落地的前塵（三）

阿普航空／圖

萬紅初見舒青的那個晚上，舒青剛下香港 到多倫多的班機。已經四月天了，廣東早就正式跨入了夏季，舒青穿著短袖T恤和牛仔褲。當她看到厚厚冬裝裡的鍾偉，不禁啞然失笑。畢業後各奔東西，舒青沒有機會再偷偷注視鍾偉，她還曾經擔心，鍾偉會變得讓她無法接受。鍾偉卻是一成未變，連髮型都是原樣，這讓她很驚訝甚至有點失望。但那刻的情形沒有讓這些感覺有延伸的時間。

鍾偉看到舒青第一句話：「穿這麼少？外面很冷，有的雪都還沒有化呢！」

舒青的心裡頓時漾起異樣的溫暖。她扯開行李箱，掏出一件長款白色羊絨大衣，那是她為了移民 專門買的。

萬紅看到這件大衣，不亞於活見鬼了一般。一邊告知著家裡的注意事項，一邊探照燈樣的目光打量著舒青，道晚安時幽幽地吐出了差點讓她憋成內傷的想法：「這羊絨大衣帶過來真是浪費，還不如在行李多塞幾支牙膏實在，出去打工，耐髒的羽絨服最好！」

舒青後來覺得萬紅眼光很毒辣，三言兩語便會概括出整個事件，還順帶預測了走向，雖然話不那麼入耳。萬紅從來不掩飾她做為大陸第一代技術移民的優越感。在她眼裡，舒青他們是後來者，錯過了移民最好的時光，一落地程式師都可以找到年薪八萬加幣好工作的時光。

「都是中國人來多了的緣故！」萬紅的抱怨挺大。人和物都是以稀為貴的，排山倒海般湧來的移民人流，移民加拿大 跟去新馬泰旅遊一樣。萬紅從不掩飾這些赤裸裸的直白，只間歇性省略他們夫妻剛來時，騎著自行車在雪地的奔波，生孩子前，她一直做著體力工。她也忘了可以心安地待在家裡，指望的房租收入得益於源源奔赴的新移民。

萬紅嘴裡的輝煌，在舒青眼裡黯然無色。他們夫妻的所謂成功，一份好工作、一棟跟汽車旅館般的房子，對舒青也沒有任何吸引力。這些不是她想要的生活，或者說，這些她早就超越了。

以萬紅的精明和善於察言觀色，舒青什麼不用說，她也可以感覺到她們之間的溝壑。曾流連於香港中環尖沙咀購物中心的舒青，怎麼可能會認可她說湯米（Tommy Hilfiger）、CK（Calvin Klein）是世界名牌。意識到這些，讓萬紅很失落，原來移民出國了，並沒有過上高出國人一等的生活。萬紅因此有些故意挑剔舒青，嘲笑她不知道烘乾機，還不嘗試洗衣機的熱水檔，套著高跟鞋、連衣裙出去辦事等。

舒青莫名其妙，她所期望的移民生活跟這大相逕庭。那些美劇中瀟灑風衣、細高跟鞋，露胳膊、露腿地在陽光下的盡興，舒青從沒享受過。她成天如困獸一般在家裡待著，發出去的簡歷石沉大海。井底之蛙的萬紅居然還瞅準機會，對她橫加評論。

舒青有些不淡定，表現出來是高水準的冷言冷語譏諷。萬紅大多時候沒有接收到，按照她的順序按部就班地進行，自以為是地開始念叨著傅哥和女留學生的故事，彷彿把這些人一併踩到腳底下去，她和舒青之間就是平起平坐，站在同一水平線上了。

傅哥故事的版本，萬紅是撇著嘴說的：「要說加拿大也沒有難民一說，也不知道這些人怎麼出來的？還七大姑、八大姨的一起。不過楓葉卡就要等很久才拿到，英文不好，又沒有專業技能，只能工廠裡蹲。說什麼工廠工資高、福利好，老婆還不是不願意過來？告訴我們是因為國內有很大事業。真這樣，他怎麼不回去？怎麼租我這三百塊一間的小房子？」

舒青聽著、聽著，無來由對傅哥有了興趣，在於他的婚姻，傅嫂為何會選擇做牛郎織女？在舒青對婚姻存在著大把幻想的時刻，是無法想像硬把花好月圓過得殘缺不堪的。（三）