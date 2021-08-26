四分之一英里（一四）

緋聞 不關老陳，是我高中日記的截屏。日記上滿是暗戀語文老師，肉麻的青春期的句子，現在在網上掛著。這的確是我的日記，我也的確暗戀過不只一個老師。這樣說吧，我對男女之事開竅很早。我丟過不只一本日記，沒想到這麼古早的事現在浮現出來，這應該跟我寫小說 出了小名氣有關。

緋聞容易解釋，陳年舊事，可以推託說當年年輕不懂事，亂寫而已，這個事情很快就會過去的。但舉報領導的傳聞就很嚴重了──沒有任何證據，只是「聽說」。但「聽說」等於判了我無形的無期徒刑，比男盜女娼的罪名要可怕得多。

開始我還拚命為自己辯解，恨不得刨心以證清白──我幹麼舉報老領導？我就是一個普通的文員，都不是正式編制，更不是科室幹部，我舉報他到底圖什麼？他下了以後，我又不能坐上他的位子！我不信邪，我相信只要我堅持解釋，同事們會站我這邊，相信我的清白。

我說這些話的時候，起先還有人願意聽，他們笑咪咪地看著我，眼睛卻是冷的，靜等著我說完，然後一聲不響地走開。

每說一遍，我的舌頭變得越來越滯重，說話的聲音含糊不清，最後發音變成單音節，「突突突」從聲帶裡滾出來。這時候，已經沒有太多的人願意聽了，我一開口，同事們就找一個理由躲開。

有一天下了班，我實在悶，給一個認識了十多年的文友，深夜打電話求助。對方並不多言，聽筒裡只有我一個人的聲音。在說話的間隙是空寂，電話裡唯一的聲音是靜電信號「吱吱」地響。

不知過了多久，電話那邊突然無比清晰地說：以後我們還是不要再打電話吧！我怕傳出去影響不好。（一四）