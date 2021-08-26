上了車，才發現掌方向盤的是師母。我不開車，教授說。於是想起讀書時的越南 教授，每次下課就見他等在路邊，怵然，手裡拎著包等妻子開車來接。

教授都不開車的，我想說，或者家裡有能開車的太太的教授是不開車的。

剛上路不久，雨也淅淅瀝瀝地下起來。雨刷似乎故障，師母憂慮對著雨刷控制器按了又按，念叨著，這車都是女婿在保修，他們出去旅遊了，結果就拖了下來。也是好久沒用了，今天待客拿出來，卻要怠工，或者說，偏偏碰上下雨。

雨似乎聽到了呼叫，越下越大，車窗外霧濛濛一片。心底的憂慮升起，這太危險了，還是先找個地方停下來吧！坐在後座的我忍不住要當back seat driver。

找哪兒停呢？四周都是車，好像這一片是商場，車滿為患，像圖畫上停滿了帆船的港口。似乎又進了單行道，不免雙手抱著前排座位的後背四下張望，心驚肉跳，捏了一把汗地狂想，這滿坑滿谷的地方進去容易出來難啊！

車停在路上，趁著沒車沒人，我跳下車來做手動雨刷。一邊抹，一邊意識流，人工雨刷，不遠萬里來到中國 ，「海龜」手動雨刷全新上線。

教授也無奈，只叫著：你快上來吧！

重新跳上車，嗶嗶聲，後面有車已經開始摁喇叭。師母手持方向盤，繼續晃悠悠地挪動著車，終於開到不遠處高架橋下避雨，稍作休整。

臨近中午，先前跟編輯楊老師約的下午見面，現在看不大可能了。跟他發微信 告知。他很驚奇兩個校區之間，要用一個上午再加中午還沒到。他不知道，我們此時正在風雨中人車大戰。