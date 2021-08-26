蘿莉塔的美國夢（八）

「我們也來插旗子。彩虹旗、人種平等、科學萬歲。」那晚，我換上睡衣，嘴裡喋喋不休。

「算了，多一事不如少一事，別惹麻煩了。」先生在床上，扔下手裡玩著的手機，關上檯燈，翻身睡了。

我們在黑夜裡，一聲不吭。

那年美國 多災多難，疫情尚未結束，種族衝突的風波又起。鎮上的商店打烊了不做生意，門窗釘上木樁，草木皆兵，人心惶惶。

示威來到了社區。那個周末，鎮上舉辦「黑人的命也是命 」的遊行 。

我和孩子們提起這件事。學校的老師有教過馬丁路德的事蹟，但是警察是好人，為什麼會欺負黑人呢？我說了老半天，他們聽不懂。先生在一旁臉色不怎麼好看，我乾脆不說了。

我知道，他不喜歡這種有爭論性的話題。他認為這不關我們的事，躲在家裡安全點，不要惹麻煩，也不要跟小孩子說這些有的沒有的。

結婚那麼多年，我發現自己不但不了解先生，甚至在此時不大喜歡他。

我發了脾氣，到車庫坐在車子裡，心情無法平復。我按下車庫的門，陽光照進來，我臨時起意想出去透透氣，打開引擎、踏下油門，把車子開走了。

鎮上車子不多，我開到了大街上，被人群阻擋了，才想起了遊行正在進行。心裡有點緊張，但光天化日，又是在車裡，心想應該無妨，又有點看熱鬧的好奇心，便慢慢行駛在車陣中。兩旁示威的人，街頭左側的人都戴著口罩，拿著「黑人的命也是命」的看板，和平站著。街頭右側的人，則是用美國國旗的頭巾包住臉，但大多數是沒有戴口罩的。我心裡覺得有趣，原來種族歧視和不相信科學是有關聯的。（八）