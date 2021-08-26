那些落地的前塵（二）

阿普航空／圖

舒青跟著別人一道叫他傅哥，他聽了挺開心的，總是端出剛煲好的老火湯招呼著：「喝點湯吧，成天吃速食麵不行的。」這種說辭，自從舒青大學離開家鄉後，就沒有再聽到過，她覺得很溫馨。

大學快要畢業時，舒青聽說那個她經常在日記本偷偷寫下名字，外系的男生鍾偉要去深圳，她便悄無聲息地也跑去了。她以為若是他鄉有意外的重逢，會變成她和鍾偉感情的發酵劑，她設想好了他們皆大歡喜的結果。

後來她在深圳事業發展得很不錯，而故事中的男主角，鍾偉卻自始至終沒有出現過。聽說在家鄉考了兩年心儀學校的研究生，都以落榜收場，一跺腳跑去太平洋的那一端加拿大 留學。人生最沒有規律的就是感情，有心栽花花總是不開，舒青徒留的是繁忙後偶爾的長夜嘆息。

那時加拿大技術移民 剛剛興起，瞅準商機的仲介熱情非常高。舒青有次去深藍大廈辦事，被一花美男套住，稀裡糊塗地填了移民測試分數表，更莫名其妙地得到了很高的評分。那一刻舒青非常暢快，原來傳說中的國家，她也可以去，而且是拿著身分合法地去，不像鍾偉帶學費去刺激消費的。舒青第一次從她對鍾偉低到塵埃裡的暗戀，開出了驕傲的花。她毫不猶豫現場簽下了辦理移民合約。

之後滿長一段時間，除了錢包因為此項支出癟了一點，舒青的生活並無什麼不同。等她漫不經心地考完了英文雅思，居然沒有面試 ，就收到了加拿大政府的移民登錄紙，她嚇了一跳才開始認真思考去留問題。彷彿在密閉的空間裡，看到一扇明亮敞開的窗一般，藍天白雲還有很好的陽光撲面而來。吸引力很大，鍾偉就是那陽光。奔著陽光而去，是植物都知曉的本能，何況舒青，聰明、積極、上進的年輕人。當然也有掙扎和取捨，但想到當初到深圳就是因為鍾偉，在深圳她也打拚出理想中的生活，多倫多重新開始或者會更創輝煌。和鍾偉之間這麼多年的獨角戲歲月至少會暫時結束，拉開嶄新的序幕……

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去加拿大之前，舒青輾轉和鍾偉聯繫上，並確定了鍾偉未婚，且沒有官宣女友。雖然有朋友熱心提供多倫多親友的電話，她一概忽略了。陷入單戀的女子，智商都是在低谷間穿行的，無不例外一定高估自己的吸引力。

舒青認為，她和鍾偉沒有發展，是肇因沒有正式相識。就像故事有人物、有場景，卻沒有聚集的交點，無法拼湊成劇本一樣。她沒意識到，很多的人物交點之後，是南轅北轍地岔開，連平行都無法做到。即便成劇，也只是短暫的幾幕，草草而過就要收場。

萬紅的房子是鍾偉幫忙找的。一棟不到兩千尺多倫多郊區很平常的獨立屋，一樓客廳、餐廳和廚房，二樓三間臥室，外帶一室一廳廚廁獨立的地下室。蘇紅和她先生還有三歲的孩子住在主臥室，剩下兩間臥室分租給了傅哥和另外一個大男人。蘇紅急忙把舒青攬了進來，是因為地下室兩個女生剛搬走。

舒青沒有機會表達對房子的感受。從某個角度而言，她非常樂於鍾偉來安排她的事情，即便結果大出所料。鍾偉看到的是獨立廚廁、月租五百五十加幣不錯的價格。他根本不知道，舒青當時的月薪已經快兩萬人民幣。在深圳，舒青早就憑自己的努力和家人的幫助，全款買了一套小公寓，這個環境對舒青來說過於簡陋。舒青只有暗自思忖：要是鍾偉把她這素昧平生的校友直接領進住處，才讓人懷疑人品呢！至少這體現鍾偉是會居家過日子的好男人。

舒青和萬紅，房東和租客，除了年紀一樣大，別的都是天壤之別。而這一樣大的年紀卻以很尷尬的形式體現，不修邊幅、穿著睡衣房前屋後亂竄的萬紅，看上去比時髦、有品味的舒青年長十歲都不止。（二）