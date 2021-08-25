四分之一英里（一三）

多年的經濟飛速發展，物質文明有了，南方幾個省都要搞人文大省、搞人文旅遊經濟──維護和發揚傳統文化、無碳排放、弘揚價值觀和幾個自信。

與我同時借調來的是一個政治思想老師高英。高英比我早一個月到，見到我的第一天，她特別熱情，緊緊拉著我的手，帶我參觀辦公樓。高英年齡比我大，長得很嫵媚，長瓜子臉、水蛇腰，細細瘦瘦的身材。現在想起來，有點像西西。

民俗處的工作 很清閒，我下班後開始寫點隨筆、散文，投稿到省報的副刊。兩年之後開始寫小說 ，發表了就有點小名氣。有一年，一個中篇進了某個年度排行榜，得了小獎。這個獎以後我被《越州晚報》採訪，被稱為家鄉走出來的新生代作家。

其實採訪我的是我的高中同學，她在晚報工作多年，已經是副刊主編，現在也幫我宣傳宣傳。最先拿到這份報紙的是高英，她一字一句在辦公室朗誦了採訪的全文。

那年秋天我正式加入省作協。這個消息，也是高英對外宣布的：「當了作協會員，就有希望調進省當協簽約作家。」這些編制上的事我不太懂，連「簽約作家」這個詞都是第一次聽說。「簽約作家是領工資的，每一個月的工資有八千元，比你在這裡薪水的兩倍還要多。」

結果呢，我並沒有被立刻調進作協。我喜歡民俗處，到年底我的借調就能轉正了，十拿九穩，「發表作品是加分項。」副處長老陳偷偷跟我說，這個不說我也知道。

春節過後，等我回到單位報到開始上班，這時網上出現了我的緋聞 。除了緋聞，還有我寫舉報信的傳聞──舉報我們的頭兒，民俗處的正處長。（一三）