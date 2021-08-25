我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

四分之一英里（一三）

凌嵐

多年的經濟飛速發展，物質文明有了，南方幾個省都要搞人文大省、搞人文旅遊經濟──維護和發揚傳統文化、無碳排放、弘揚價值觀和幾個自信。

與我同時借調來的是一個政治思想老師高英。高英比我早一個月到，見到我的第一天，她特別熱情，緊緊拉著我的手，帶我參觀辦公樓。高英年齡比我大，長得很嫵媚，長瓜子臉、水蛇腰，細細瘦瘦的身材。現在想起來，有點像西西。

民俗處的工作很清閒，我下班後開始寫點隨筆、散文，投稿到省報的副刊。兩年之後開始寫小說，發表了就有點小名氣。有一年，一個中篇進了某個年度排行榜，得了小獎。這個獎以後我被《越州晚報》採訪，被稱為家鄉走出來的新生代作家。

其實採訪我的是我的高中同學，她在晚報工作多年，已經是副刊主編，現在也幫我宣傳宣傳。最先拿到這份報紙的是高英，她一字一句在辦公室朗誦了採訪的全文。

那年秋天我正式加入省作協。這個消息，也是高英對外宣布的：「當了作協會員，就有希望調進省當協簽約作家。」這些編制上的事我不太懂，連「簽約作家」這個詞都是第一次聽說。「簽約作家是領工資的，每一個月的工資有八千元，比你在這裡薪水的兩倍還要多。」

結果呢，我並沒有被立刻調進作協。我喜歡民俗處，到年底我的借調就能轉正了，十拿九穩，「發表作品是加分項。」副處長老陳偷偷跟我說，這個不說我也知道。

春節過後，等我回到單位報到開始上班，這時網上出現了我的緋聞。除了緋聞，還有我寫舉報信的傳聞──舉報我們的頭兒，民俗處的正處長。（一三）

緋聞 工作 小說

上一則

歡樂一夏

下一則

藍蝴蝶

延伸閱讀

薪水太低 迪士尼樂園員工提集體訴訟

薪水太低 迪士尼樂園員工提集體訴訟
薪酬過低 南加迪士尼樂園員工對公司提集體訴訟

薪酬過低 南加迪士尼樂園員工對公司提集體訴訟
美薪水物價雙漲 實質薪資減2%

美薪水物價雙漲 實質薪資減2%
吳亦凡緋聞時間線連結21女 網友調侃：超越羅志祥

吳亦凡緋聞時間線連結21女 網友調侃：超越羅志祥

熱門新聞

故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:36
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1,090萬元人民幣成交。（新浪微博照片）

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

2021-08-18 12:40
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（上）

2021-08-20 03:02
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（下）

2021-08-21 03:02
BTS製作人姜孝元榮登南韓上半年薪酬最高主管排行冠軍。圖／取自搜狐

南韓新富豪代表 BTS製作人薪酬遠超三星等財團大亨

2021-08-18 12:05
「台灣都市傳說百科」累積台北地方異聞工作室七年成果，由楊海彥(左起)、謝宜安、阮宗憲(左起)共同執筆。記者陳宛茜／攝影

為什麼鬼月晚上別曬衣服 台灣首部都市傳說百科出版

2021-08-22 17:31

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮