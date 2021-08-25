我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

南國夕陽紅（二五）

凌珊

在雨中呼喚

估計來孫教授這裡的人都遇到過那個柵欄，因為他見到我的第一句就是：不錯，給你找到了，還挺快。似乎在說沒有打電話問詢，沒有找來找去、上下求索良久。

心裡正自得意，想說今天的計程車快，教授的下句話卻讓我一愣。他說，旗山校區和倉山之間有校車的。

旁邊的師母加了一句進來：只要一塊錢。

教授繼續道：你如果聰明，就會想到。

當然你不會在意那幾塊錢。教授接著又道。

我愣著，就像看到某一本書裡的精彩話語，被震撼住一樣。教授雖然八十有餘，頭腦敏銳毫不遜色。腦子裡翻過一句話：如果你有幸年輕時在巴黎生活過，那麼你此後一生中不論去哪裡，她都與你同在。教授當年去的是德國

坐在客廳盡頭的沙發裡，我開始環顧四周。他這個客廳大概跟當年葛楚‧史坦因（Gertrude Stein）的客廳有得一比，只是史坦因會評論海明威一夥只會喝酒，其他什麼也不在乎。

孫教授關心學生名聞遐邇。教授家像圖書館，沙發、牆角、書桌各處擺滿了書。沙發褪色的一抹淡藍裡，走過多少個陽光洗曬的日子。教授安詳地坐在客廳的另一頭，師母則不停忙碌，謙和地數落家裡零亂，書山書海。

天氣不好，她繼續道，要我說就在附近找家店就可以。他偏說附近哪有好店。她指的「他」當然是教授。教授笑而不語。

出門來，教授指著樓梯口被遮攔的地方，預備建電梯處，說：虧你找到。意思是樓梯都給遮住了，竟然還給你找到進口。我是因為見到一個人站樓道口，就順藤摸瓜而來。（二五）

德國 圖書館

上一則

歡樂一夏

下一則

藍蝴蝶

延伸閱讀

南國夕陽紅（三）

南國夕陽紅（三）
曼哈頓非裔男先揍後搶 清晨劫獨行女子

曼哈頓非裔男先揍後搶 清晨劫獨行女子
就是他 曼哈頓非裔男先揍後搶 凌晨劫獨行女子

就是他 曼哈頓非裔男先揍後搶 凌晨劫獨行女子
NBA／傳公鹿上季引援 棄保羅選哈勒戴

NBA／傳公鹿上季引援 棄保羅選哈勒戴

熱門新聞

故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:36
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1,090萬元人民幣成交。（新浪微博照片）

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

2021-08-18 12:40
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（上）

2021-08-20 03:02
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（下）

2021-08-21 03:02
BTS製作人姜孝元榮登南韓上半年薪酬最高主管排行冠軍。圖／取自搜狐

南韓新富豪代表 BTS製作人薪酬遠超三星等財團大亨

2021-08-18 12:05
「台灣都市傳說百科」累積台北地方異聞工作室七年成果，由楊海彥(左起)、謝宜安、阮宗憲(左起)共同執筆。記者陳宛茜／攝影

為什麼鬼月晚上別曬衣服 台灣首部都市傳說百科出版

2021-08-22 17:31

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮