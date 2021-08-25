我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

蘿莉塔的美國夢（七）

蕭景紋

先生試著聯絡雷蒙，他一直把他當作哥兒們，擔心他的安危，也擔憂他的生意在疫情下一落千丈，無法維持生計。我做了些千層義大利麵，熱心地戴著口罩和護眼罩，送到雷蒙家門口。先生後來叫我不要送了，原來雷蒙傳來簡訊，說蘿莉塔怕被感染，把食物全倒到垃圾桶裡了，氣得我發誓再也不要理他們。但是心裡頭，我還是擔心湯米，小小一個孩子，得適應新媽媽，還被一同關在一間密不透氣的公寓裡，不知如何受得了。

後來事情變得更離奇。就像這場疫情，小小的一個因果，在土裡生根發芽，成為讓人無法忽略的新生物。之後種子隨風飛翔，成了另一種風景。

這種變化通常是微妙的。雷蒙漸漸跟我們失去了聯絡，直到一天，開車在鎮裡熱鬧的街道，我們看到了公車站的椅子上，廣告的面孔十分熟悉。仔細一看，原來那是雷蒙的臉！我們啼笑皆非，開玩笑地說，蘿莉塔要雷蒙出人頭地，現在他的臉，任憑陌生人的屁股在上頭揉搓！

後來，我們發現這個原本好笑的事件，其實不怎麼好笑。雷蒙不只是打廣告，蘿莉塔為了要和那些當地有錢有權的白人攀關係，要他革面洗心，徹底變成另一種人。

這種手段想必十分有用，不久後我們就聽到他們買了一棟小洋房，雖然面積不大，但有個種著花草的庭院，一如蘿莉塔的夢想藍圖。我們帶著一瓶香檳酒，前往他們的新房。到了院子，看到了上頭插著旗子，「讓美國偉大」的宣言瞪著我們。我們二話不說，將香檳酒放在他們門口，走了。（七）

疫情 義大利 美國

上一則

歡樂一夏

下一則

藍蝴蝶

延伸閱讀

雷蒙多：盼減少依賴台灣晶片 補貼外國晶片廠？拜登決定

雷蒙多：盼減少依賴台灣晶片 補貼外國晶片廠？拜登決定
2黨參議員周末加班 基建案達9成共識 今交付表決

2黨參議員周末加班 基建案達9成共識 今交付表決
拜登政府鼓勵晶片研發製造 已備妥計畫 只待國會批准

拜登政府鼓勵晶片研發製造 已備妥計畫 只待國會批准
拜登政府預計晶片供應增加 汽車製造商看到救贖希望

拜登政府預計晶片供應增加 汽車製造商看到救贖希望

熱門新聞

故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:36
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1,090萬元人民幣成交。（新浪微博照片）

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

2021-08-18 12:40
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（上）

2021-08-20 03:02
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（下）

2021-08-21 03:02
BTS製作人姜孝元榮登南韓上半年薪酬最高主管排行冠軍。圖／取自搜狐

南韓新富豪代表 BTS製作人薪酬遠超三星等財團大亨

2021-08-18 12:05
「台灣都市傳說百科」累積台北地方異聞工作室七年成果，由楊海彥(左起)、謝宜安、阮宗憲(左起)共同執筆。記者陳宛茜／攝影

為什麼鬼月晚上別曬衣服 台灣首部都市傳說百科出版

2021-08-22 17:31

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮