蘿莉塔的美國夢（七）

先生試著聯絡雷蒙，他一直把他當作哥兒們，擔心他的安危，也擔憂他的生意在疫情 下一落千丈，無法維持生計。我做了些千層義大利 麵，熱心地戴著口罩和護眼罩，送到雷蒙家門口。先生後來叫我不要送了，原來雷蒙傳來簡訊，說蘿莉塔怕被感染，把食物全倒到垃圾桶裡了，氣得我發誓再也不要理他們。但是心裡頭，我還是擔心湯米，小小一個孩子，得適應新媽媽，還被一同關在一間密不透氣的公寓裡，不知如何受得了。

後來事情變得更離奇。就像這場疫情，小小的一個因果，在土裡生根發芽，成為讓人無法忽略的新生物。之後種子隨風飛翔，成了另一種風景。

這種變化通常是微妙的。雷蒙漸漸跟我們失去了聯絡，直到一天，開車在鎮裡熱鬧的街道，我們看到了公車站的椅子上，廣告的面孔十分熟悉。仔細一看，原來那是雷蒙的臉！我們啼笑皆非，開玩笑地說，蘿莉塔要雷蒙出人頭地，現在他的臉，任憑陌生人的屁股在上頭揉搓！

後來，我們發現這個原本好笑的事件，其實不怎麼好笑。雷蒙不只是打廣告，蘿莉塔為了要和那些當地有錢有權的白人攀關係，要他革面洗心，徹底變成另一種人。

這種手段想必十分有用，不久後我們就聽到他們買了一棟小洋房，雖然面積不大，但有個種著花草的庭院，一如蘿莉塔的夢想藍圖。我們帶著一瓶香檳酒，前往他們的新房。到了院子，看到了上頭插著旗子，「讓美國 偉大」的宣言瞪著我們。我們二話不說，將香檳酒放在他們門口，走了。（七）