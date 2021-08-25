那些落地的前塵（一）

阿普航空／圖

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收到傅哥的死訊時，舒青正在深圳卓越后海中心的旋轉餐廳。

那是個很平常的炎炎夏日，到處陽光燦爛。廣東的炎熱帶著濕氣的，和北方的乾熱大不相同。室外幾分鐘，身上會因為汗水黏糊糊的難受。但如果在空調房裡，透過明亮的落地窗，極目俯視高溫下的一切，和在溫暖如春的室內，看紛紛揚揚飄灑的唯美雪花，有異曲同工之效。舒青非常喜歡，添上精緻可口的甜點陪伴，錦上添花一般的享受。

這家餐廳滿足舒青所有的要求，冷氣十足、地處高位、外景宜人。而且只要點了主菜，甜點免費，數量、品種不限。但舒青很少來，到了喝涼水身體都要充分體現出來的年紀，甜食不能亂吃。一不小心貪下來的便宜，還要花大價錢去之而後快，這種事情舒青早就不做了。

今天湊巧有客戶和舒青相約二樓的咖啡 廳，時間在午飯後，她便欣然同意朋友的提議來這裡。吃完朋友有事先離開了，按舒青原定的計畫，她去洗手間補補妝，然後慢條斯理地踱去二樓，點杯黑咖啡清清腸胃，稍作休息再見客戶。做到公司銷售總監位置的舒青，挺多的事情可以自己安排節奏。

等著買單時，舒青隨手拿起手機掃了一眼微信 。照舊是沒有新意、亂七八糟的一堆群資訊，萬紅的私人訊息就埋沒在其間。如果不是有禱告的幾個表情包連一塊，舒青差點遺漏。

「點盞心燈為傅哥祈禱吧！祈禱天堂沒有煩惱。」這沒頭沒尾、莫名其妙的話，把舒青整得滿腦袋霧水。她和萬紅已經好幾年沒有任何來往，而且此刻應該是多倫多的凌晨一點多，萬紅夢遊亂發唬人訊息？舒青打了個問號回去。

萬紅彷彿在守候著舒青的回覆，瞬間一長段語無倫次的話飛了過來。「傅哥死了，車禍，都大半年了。還是冬天發生的。他開著大貨車，為了避讓對面打滑的小車，小車裡的那對老人安然無恙。我今晚才知道，真是難過呀！睡不著，想著也只可以給你發訊息。他老婆終於自在了，也沒有什麼可以爭的了，光卡車公司的賠償就是一百多萬加幣，還沒有算保險公司那邊的。在加拿大，她是絕對的小富婆了……」

舒青腳底升起寒流，不由自主打著冷顫。走過來的服務員注意到，很體貼地問：「您需要披肩嗎？」這句話把正跌向無邊黑暗陰冷隧道的她拽了回來。

舒青茫然地看了一眼服務員，也看到了她手中的帳單夾子。舒青搖了搖頭，默默地從錢包裡抽出幾張大紅鈔票遞了過去，起身走出了餐廳。

等舒青步出電梯時，發現已到了一樓大廳。她信步走了出去，屋外的熱空氣彷彿針刺一樣穿進她的毛孔，刺激得她直打激靈。舒青看著在陽光的照耀下發白的地面，突然覺得其實生與死沒有界線的。活生生的人可以瞬間變成一個符號，什麼都代表不了的符號。她以為和傅哥有交道的那段日子早就翻篇，成了記憶深處無須觸摸的標點，卻以這樣的方式殺回來，讓人猝不及防。

舒青記得，她和傅哥都是萬紅在多倫多買的第一棟獨立屋裡的租客 。各自太多的必然促使了那個相識的偶然。傅哥那時四十開外，典型的廣東人長相，身材瘦小，甚至有些乾癟。方方正正的國字臉上，一雙深凹的大眼睛，眼皮層層疊疊地堆積在上面，兀自述說著歲月的滄桑。

傅哥的普通話講得不好，總是拖著廣東話裡特有的豐富尾音，像早期的港產劇的國語配音，聽上去彆彆扭扭的。舒青曾經在深圳生活過，對這個司空見慣。不像那棟房子裡其他租客，會攫取其中的片言隻語來開玩笑。大約因為這一點，傅哥對舒青特別友好。（一）