四分之一英里（一二）

從中國 帶出來的外匯支撐下，那片海灘連著海灘後的幾百畝地開始大興土木。幾輛吊車上的紅燈一閃一閃，蓋了三分之二的公寓樓是海天一線裡唯一的人工建築，我們叫它投資移民 紀念碑。

我是怎麼來到這個塔下的？這是一個來路的問題。簡單回答，我也是移民出來的，靠著家裡一個在美國的遠親辦的。不是投資出來的，我沒有那麼多錢。

但西西還是引起我的身世之感。

我看過一個軍事史紀錄片。1812年法國入侵俄國時，雙方都出現大量傷兵，難以招架。沙皇軍隊的做法是，先把這些傷兵從戰場上抬上平板馬車。待馬車走出眾人視線，馬夫開始加速，並挑一條有陡坡的路走。馬車在陡坡的上下坡疾走，顛簸中平板上的傷病員從車上跌落在雪地裡。這時車夫假裝不知道，絕不回頭，這樣傷員在雪地裡慢慢凍斃。這種從馬車上自然跌落凍斃於路上的死法，被沙皇軍隊稱為「事故」。

拿破崙指揮下的法國軍隊，他們處理傷兵的做法更簡單。法國軍官命令戰士把傷兵剝去衣服，然後這些精赤條條的人留在雪地裡，這樣可以快一點凍死，減少了很多痛苦。這個做法在操作時，比馬車法難度高，因為把同一個隊伍裡熟悉的人衣服剝光並留在雪地，不是一件容易的事，結果拿破崙的軍隊被這些傷兵拖垮了。

我和西西，我們都是從一輛輛平板馬車上滾落下來的人，同一天來到紐約。

我出生在中國南方的小城越州，在師範大學本科讀的是英文。畢業以後回到家鄉，教高一英語。我只教了兩年就時來運轉，被借調到省城一個民俗文化調查機構。（一二）