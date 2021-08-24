第二天旅館 的早餐就豐盛多了，白米粥煮得恰到好處，配小菜、紅薯、腐竹炒蛋、各式水果，心情立刻愉悅。想起房間桌子上的語音操作，開燈關燈、看電視、開關窗簾、通告室外溫度都可以聲控。這種智慧語音客房國內還真是先進，怪不得酒店把自己標榜星級呢！

出來轉一圈，又看到路邊的綠樹一排，道邊的綠色植被一片，還有開滿柵欄上的大紅花，南國風光撲面而來。遠處隱約黛色青青，有山嵐起伏之勢。隱掩在晨霧當中，三三兩兩早起的人已經開始一天的行程。送小孩上學的，唧唧哇哇的小孩兒聲傳來，原來旁邊就是一家幼稚園。

再往前走，就看到了校園，普通大學校園的門口。去到校園要橫穿一個大馬路。車水馬龍的時候，應該是一個挑戰，因為並沒有紅綠燈或者交警把守，全靠自己隨意穿行。原來這裡是旗山校區，果然山多，要去的是倉山校區，離這裡十萬八千里。怪不得司機說遠，原來倉山、旗山根本是兩山不相見，排闥送青來。

下起茫茫細雨，青色滿目，配著細雨飄灑，所謂「滄江好煙月」的景色。叫了車去倉山校區，到了地，雨似乎停了。我按照門牌號找具體樓棟，一道鐵柵欄擋在中間，仔細看是要繞過整條街，然後轉回來才能到達樓下，所謂遠在天邊，近在眼前。

一隻小貓站在柵欄那邊「喵喵」地叫著，像是說如果你是貓，就可以搖身一變穿過對面。轉身繞了一大圈，終於站到門洞前。（二四）