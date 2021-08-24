蘿莉塔的美國夢（六）

那個晚上，蘿莉塔和雷蒙沒有花太多時間和我們交談。我看到他們在舞台另一端，忙著和希頓家族的成員們及華森醫師打交道。蘿莉塔很熱忱地與女士們像手帕交一樣咬耳朵，不知英文怎麼突然突飛猛進，說什麼知心話。而平常沉默寡言的雷蒙，在那群男人中，臉上露出朦朧的笑容。

或許是酒精作祟，還是當晚的檸汁醃魚不新鮮，我看著蘿莉塔督促著雷蒙徘徊在那群人之間，突然一陣惡心。

我告訴自己，別想太多，不過是食物不乾淨，吃壞肚子了。

舞會過後，我們便很少看到雷蒙和湯米了。幾次家庭聚會，蘿莉塔都推辭了，後來的訊息甚至已讀不回。我們知道大勢已去，便不再勉強他們了。只是少了雷蒙和湯米來家裡作客，彷彿失去了親密的家人一樣，讓我們悵然若失。

接下來一年的劇情，全世界的人都知道。放映機快速跳過去，看到的停格畫面裡，新聞描述著奇怪的病毒，剛開始沒人理會，直到一個個國家的慘劇在電視上放映，才有了真實感。但因為隔著大海，並不感到這種怪事會發生在強大的國家裡。直到火苗越過大海，如火燎原燒到了自己的前院，才察覺事情的嚴重性。超市裡人們搶著貨，像逃難似地飢不擇食，冰庫裡任何能囤積的貨品都不放過。學校宣布關門，在接下來的日子裡，大家躲在家裡，感到世界末日的恐懼。

我們躲在家裡。工作 並沒有因為疫情 而停止，一些人得冒著生命危險，戴著口罩 ，不知是否能夠阻擋微小而無孔不入的病毒。漸漸的，這成了新的常態，大家成了網路專家，虛擬世界變成新的日常生活，真實生活反而感到虛幻。（六）