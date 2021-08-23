我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡州波特蘭衝突再起 左派與極右翼暴力開打

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

四分之一英里（一一）

凌嵐

他們沒有哭哭啼啼，而是像在進行什麼儀式──的確是在做一個祭奠儀式。他們後面不遠，是六福殯儀館的一個工作人員。她穿著黑色的西裝，跟在後面，準備幫他們到現場燒紙錢。

他們手裡的鮮花和莊重的步態，以及中午拖在身下的影子，讓那條喧鬧的大街變成一條荒街。行人走在他們身邊時，自動躲開一尺的距離。

正午時刻，要是我在街上撞到這一幕，我會毫不猶豫往地上吐一口唾沫，祛祛邪氣。那頓午飯，我點了一個鱷梨烤鰻魚沙拉、龍蝦麵、一個日風乳酪蛋糕。那天老闆請客，我食慾大開，痛快地吃一頓。

酒足飯飽之時，我們喝日本煎茶，沖一沖剛才喝了清酒的醉意。這時我的腦海中又想起剛才街頭的一幕，醺醺然中一道白色的閃電，把一種蒼老的寒意，照進我飽食高蛋白、高熱量食品後的快樂，媽的，我真的是中了邪了！

我住在布魯克林。那個公寓在海邊，風景很好。晚上若有月亮，對著海的那幾扇窗戶可以看到不遠處的海面，星星點點的波浪反射出夜空的光。沒有月亮的夜晚是一團漆黑，唯一發光的是一個被稱作海軍碼頭的地方──在六十年代是一個海軍碼頭，多年來這個軍港退役後一直荒著。直到有一個聰明人來搞地產開發，從紐約市政府買地，再把它申報成投資移民項目。每一個有意願移民的人投資六十萬美元，五年後本金奉還，投資者拿到綠卡。

這不算太壞的買賣，按現在的價格，投資移民要花上一百萬美元。所以，海軍碼頭的項目公開以後，一年內就集到所有開發資金。（一一）

投資 移民 紐約市

上一則

美國史上最強印象派收藏 11月登佳士得

下一則

確認了這些就繼續生活

延伸閱讀

英國最強航艦打擊群穿越巴士海峽 兩岸艦艇監控

英國最強航艦打擊群穿越巴士海峽 兩岸艦艇監控
涉嫌放火燒毀「好人理查號」攻擊艦 美海軍二等兵被告

涉嫌放火燒毀「好人理查號」攻擊艦 美海軍二等兵被告
100磅稀有深海魚 沖上俄勒岡海灘

100磅稀有深海魚 沖上俄勒岡海灘
史上首位 女兵成海軍特種作戰快艇隊成員

史上首位 女兵成海軍特種作戰快艇隊成員

熱門新聞

故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:36
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1,090萬元人民幣成交。（新浪微博照片）

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

2021-08-18 12:40
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（上）

2021-08-20 03:02
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（下）

2021-08-21 03:02
BTS製作人姜孝元榮登南韓上半年薪酬最高主管排行冠軍。圖／取自搜狐

南韓新富豪代表 BTS製作人薪酬遠超三星等財團大亨

2021-08-18 12:05

一碗麵

2021-08-17 02:00

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命