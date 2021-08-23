四分之一英里（一一）

他們沒有哭哭啼啼，而是像在進行什麼儀式──的確是在做一個祭奠儀式。他們後面不遠，是六福殯儀館的一個工作人員。她穿著黑色的西裝，跟在後面，準備幫他們到現場燒紙錢。

他們手裡的鮮花和莊重的步態，以及中午拖在身下的影子，讓那條喧鬧的大街變成一條荒街。行人走在他們身邊時，自動躲開一尺的距離。

正午時刻，要是我在街上撞到這一幕，我會毫不猶豫往地上吐一口唾沫，祛祛邪氣。那頓午飯，我點了一個鱷梨烤鰻魚沙拉、龍蝦麵、一個日風乳酪蛋糕。那天老闆請客，我食慾大開，痛快地吃一頓。

酒足飯飽之時，我們喝日本煎茶，沖一沖剛才喝了清酒的醉意。這時我的腦海中又想起剛才街頭的一幕，醺醺然中一道白色的閃電，把一種蒼老的寒意，照進我飽食高蛋白、高熱量食品後的快樂，媽的，我真的是中了邪了！

我住在布魯克林。那個公寓在海邊，風景很好。晚上若有月亮，對著海的那幾扇窗戶可以看到不遠處的海面，星星點點的波浪反射出夜空的光。沒有月亮的夜晚是一團漆黑，唯一發光的是一個被稱作海軍碼頭的地方──在六十年代是一個海軍碼頭，多年來這個軍港退役後一直荒著。直到有一個聰明人來搞地產開發，從紐約市 政府買地，再把它申報成投資移民 項目。每一個有意願移民的人投資六十萬美元，五年後本金奉還，投資者拿到綠卡。

這不算太壞的買賣，按現在的價格，投資移民要花上一百萬美元。所以，海軍碼頭的項目公開以後，一年內就集到所有開發資金。（一一）