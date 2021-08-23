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南國夕陽紅（二三）

凌珊

城西的山叫蓮花山，又名永福，那不如說是源於蓮花山。城西郊還有一山叫寶福山，所以也可能是福州之名的來源。如此諸多解析，倒是說明一個情形，就是福州山多，這也是我後來的觀察，算是小驚喜的發現。

從高鐵站出來，打的去預先定好的旅館，網上查說就在福師大附近。車在路上穿行，很快上了一座大橋。橋長，夜幕裡燈火閃爍，江風漁火飛速版。只是司機沒兩秒就要按一下喇叭，「嗶嗶」，似若無其事，又很不以為然。司機乾瘦，中年，手機架起來做導航，說是要半個小時以後到，而且也沒聽過這個網上有名的旅館。

正擔憂能否找到時，卻已到了酒店。玻璃外表讓整幢樓泛出藍色，四周看不出什麼特別。停車場裡車也不少，司機說就是這裡，他也沒來過，剛才轟隆隆在大橋上開著的時候，還好奇為什麼有人找這麼遠的地方住。

我這才想起，他剛才說的「遠」之意思。看這環境還真是邊遠的感覺，也沒看到學校在哪裡，電郵上說就在附近。趕緊入住加吃飯，餐廳已經打烊，附近小店很多，前檯告知。出門左拐就看到了一家。掌櫃的小哥忙活著，幾個人坐在那裡埋頭吃得起勁兒。看看牆上的菜單，基本是粉麵。要了一碗牛肉麵線，端上來紅紅綠綠一大碗，只看到炸黃豆很晃眼，因為米國菜裡很少看到這種配料。（二三）

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