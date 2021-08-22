四分之一英里（一○）

女人在餅屋給他過生日，場面像會計事務所的部門聚會。西西每做一單，要給老李二十美元的抽頭，四十街的幾個小公寓就是老李轉租給女人們的。

這些細節我讀了，免不了跟小艾說嘮叨。出事以後的幾天，小艾對這些跟西西有關的細節，還有好奇心和同情心，到後來神情就有點異樣。一個月之後，晚間新聞報導西西的弟弟劉海和母親都已經到達紐約 ，我又津津樂道西西的事。小艾在那裡沉默地聽著，最後忍不住了，鄭重把我拉到一邊說：「姊，You are obsessed！你不能再關注啦，真的不能。迷信你懂不懂，這種人下場不好，不吉利的。」

怎麼不吉利？

小艾說：「鬼上身，要倒楣的。」說完她居然在胸口畫了一個十字，嘴裡念念有辭。

我說：你不是福音派嗎？天主教教徒才這麼畫十字呢。她狠狠瞪我。

小艾的生活裡有好多忌諱，比如在路上見到地上一只鞋子要繞道走、在房間裡不能撐傘、筷子不能插在盛滿米飯的碗上……等等。除了迷信，她還愛說韭菜多吃了會上火、蛤蜊和螃蟹是涼性的不能多吃……都是民科的營養學知識。

「鬼上身」比「上火」要嚴重得多。我每提到西西的名字，陰陽兩界的縫隙似乎就增大一點，它帶著不甘淪落的陰風，吹到我的影子上。過了幾天，我到新世界三樓吃午飯，那個桌子臨窗，可以看到樓下熙熙攘攘的街道。一高一矮的兩個人，一身縞素，手裡各拿著一捧用報紙包著的菊花，神色凝重，正在往四十街的街口走。

我一眼就認出這是電視上採訪過的西西的兩個親人──劉海和母親。（一○）