日光岩的名字原來是鄭成功起的，本來叫晃岩。據說他從日本 回來，岩石上看到日出美不勝收，讓他想起了日本的日光山，就把「晃」字分開變成了日光岩。

鄭成功是中日混血有誰知道嗎？只知道他是民族英雄，其實是抗清保明，收復台灣 。他的母親是日本人，父親是海盜。

三國之後，移民 去了哪裡

從廈門出來，就跟枚麗分手了，各奔東西。她回廣州，我去福州，繼續旅程。

高鐵第一個大站是晉江，嘩啦啦下去很多人，車廂頓時空了大半，似有大站氣象。晉江名字聽說過，沒去過，還以為離福州很遠。晉江在泉州東南，泉州文化悠久，歷史上就是僑鄉。城市歷史也是移民歷史，古人於晉朝來此，也就是三國後的東晉、西晉。晉人南遷，懷念故鄉晉江，於是把晉江名搬來此地做了地名。

馬可波羅稱泉州為世界第一大港口，那是宋元時期的描述。安史之亂致使中原人繼續南遷，泉州進一步繁榮，文風昌盛、寺廟林立，經濟突飛猛進，「雲山百越路，市井十州人」──很像如今的深圳。「漲海聲中萬國商」，東方第一大港的聲勢又有香港之範。可見古國高光時代，泉州的確風光旖旎。

下一站福州。福州名如其意，令人想到福星高照、福滿高樓之類的詞語。據記載，福州名字源於城西的福山，但是唐朝的福山位置不確切。清朝記載說是源於長樂的某山之舊名福山，可是長樂某山並不在城西。（二二）