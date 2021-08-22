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蘿莉塔的美國夢（四）

蕭景紋

不過，轉念一想，她才來到這個國家不久，或許一些成見會慢慢改變，也不去爭辯了，當天的散步到此為止。

秋天時，學校舉辦了一場慈善晚會。我們為了給老師好印象，幾對夫妻都準備參加，也邀了蘿莉塔和雷蒙。

這種家長會舉辦的年度晚會，目的是籌錢給學校辦一些活動，包括課外教學和STEMM（科學理工課），讓老師有更多的經費可以買材料，也可以贊助他們的加班費，彌補教育局長久經費不足的問題。

但說穿了，這種晚會不過是讓生活枯燥的大人們有個發洩的機會，就這麼短短一個夜晚，回到了年輕人才有的好心情和華麗的裝扮，趁著幾杯酒下肚，說話也大聲了起來，借酒裝瘋，鬧成一團。

今年的主題是老掉牙的《大亨小傳》，這種二十年代的裝扮很受歡迎，大多數女人都有件短雞尾酒洋裝，戴著蕾絲手套和珍珠墜子，頭上插根羽毛，再買個長菸叼在嘴裡，就能粉墨登場。至於男人們，穿個黑西裝或燕尾服，貼著小鬍子，戴著圓沿帽或懷錶，平常再怎麼不修邊幅，此時也都有點紳士的風度。至於掩蓋不住的啤酒肚，就不去仔細深究了。

蘿莉塔對來美的第一個舞會，興奮而慎重，在網路上買了一件晶瑩剔透的白色鑲鑽小禮服，微露香肩，煙燻的眼妝厚重覆蓋在眼皮上，看不到底下的真面孔，只是擦著深紅唇膏的櫻桃小口，微微開啟著，千嬌百媚。

她看到穿著黑色洋裝的我們，沒有刻意化妝，也沒有羽毛或珍珠項鍊，還是一副家庭主婦的模樣，露出一絲失望的表情，好興致差一點就被我們的務實感打敗了。（四）

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