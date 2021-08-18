薛慧瑩／圖

他需要一個能聽他抱怨，卻不會給予回饋的人，能自說自話而不需要他回話的人，那種疏離而又親密的關係。

陳叔沒有回應。然後下一刻他發現陳叔躺在窗台邊，皮膚泛著青。

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陳叔當然沒有死。志豪衝到對面公寓，和他們房東一起叫了救護車。到了市立醫院後，打了電話只叫彪叔過來，沒說原因。他媽跟著彪叔趕過來時，臉都白了（也或許是因為太厚重的妝），手攢著彪叔的襯衫袖子。

「你沒事吧！」彪叔問。

「我從窗戶看到他躺在那，像是死了一樣，就叫了救護車。」

彪叔點點頭，向從病房出來的警察 揮揮手後，上前詢問狀況。他媽被迫鬆手，又轉而扶上他的肩。

「裡面躺著的是誰？」他媽問。

「不認識，應該是前陣子搬來的那個」

聽到這句話後，他媽的眼神變得游移，聲調也突然拔高。

「你沒和他說過話吧？沒有吧？」

「沒啦，哩是在緊張啥？就剛剛看到人昏過去送過來，到今仔還沒醒，是要說啥話？」

「蘇志豪，哩麥佮我騙。」

「真的啦，媽，哩麥黑白想。」

志豪在跟彪叔示意後，便帶著媽媽回了家。這時的妹妹在床上安睡，這個房間竟難得有幾分安靜。

「好久沒跟你講話了。」他媽像是安錯了神經，居然問起他的事，「你考試考得還好嗎？」

「七月一號考試，還沒考，今天畢業典禮。」

「啊，你怎麼沒跟媽媽說？啊，那以後就不去學校了喔。」

「我上上周模考完就沒去了。」志豪突然覺得荒唐。「媽，我很好，你別操心。」

「好啦，我知道我們志豪最爭氣了，你若是有什麼想要的東西，就跟阿彪講，讓他給你錢。」

「我打工的錢還有剩，沒關係。」

「所以那個人真的沒跟你說話吧？」她說出這句話時，轉身摸了摸床上妹妹的頭。

「沒有，媽，你這樣真的很奇怪。」

「欸，我也只是聽他們說，那人吸毒吸到頭殼壞去，怕你會有危險。」

他後來沒有再見到陳叔，或許是在醫院就直接被送進勒戒所了，又或是有其他原因。他像是從未存在過，唯一留下的只有在將他抬到擔架上時，順手拿著的金屬打火機。

生活又回到單一偶爾令人煩躁的反覆中，一份又一份的模擬考題、然後指考。

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「我跟你彪叔決定結婚了。」

放榜那天，彪叔開著那台BMW轎車來接他。他媽打扮得花枝招展，連妹妹都擁有了明顯是新買的嬰兒座。他們說要慶祝他考完指考，成為大學生，但實際的目的大概是此刻的這句宣布。和他有關，又沒有關係。

志豪坐在圓桌的一邊，跟他們都離得有點遠。桌上的火鍋冒著騰騰白氣，使它們的輪廓變得有些模糊。

似乎只要扣掉他，他們就是一個很幸福的家庭。

「啊，恭喜。那很好啊！」他總覺得自己的回答不夠恰當，不是個兒子應該做出的回應，倒更像有些生疏的朋友。但他確實不知道該如何反應。

然後他找了個藉口離開餐廳，到門口站著。他看向對街的路燈，大概是快壞了，半暗的燈忽明忽滅，接著就在他的目光下驟然轉滅，然後沒再亮起。

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他突然想起他爸。

說實話，志豪並不常想起這個可能素未謀面的人。自他有記憶以來，家裡就只有他跟媽媽，沒有一點父親存在的痕跡。他媽也從不跟他提起那個人，甚至他有很長一段時間，以為自己真的是垃圾桶撿來的。直到年歲增長，他才逐漸從別人的八卦中，拼湊出自己的來歷。

不過那些像是教育紀錄片的故事他也沒跟他媽確認過，或許是因為他真的不在意，又或是在他媽夜半晚歸的日子裡，酒氣裡總是沾染著太濃重的愁苦。

有時候不知道也不算壞事，至少能讓美好的想像持續卻不被戳破。年幼的他有時會想像他爸是奧特曼、是NASA的太空人 ，或是搖滾樂團的吉他手。

但像這種時候，他還是會希望他不需要自我安慰。或許就算是一個普通的上班族也好，只要他爸在他旁邊，就好。

如果這時他有菸的話，或許會拿出一支，但他沒有（剩下的半包菸被他做為打火機的替代，塞進了陳叔的褲子口袋裡）。所以他只是讓夏夜溫熱的風吹過他的臉頰。

不管如何，他要去上大學了。（下）