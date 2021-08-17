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中繼站（中）

呂佳真
薛慧瑩／圖
薛慧瑩／圖

「欸，又抽菸。少年家壓力這麼大？」那個聲音從那片黑暗中傳來。

「陳哥。」他叫了一聲以示答應，沒回答前面的問題。「你在幹麼？」

「看月亮。」他說。

「這裡看得到月亮？」

牆與牆之間的距離很近，若不把身子以下腰的地方探出大半，根本不可能看見夾在狹窄一線天空裡的月亮。

「嗯。今天是滿月。」

「你知否？」他突然稍稍把聲音提高，「我是從亞馬遜叢林回來的。」

「很濕、汗水和空氣中的水分會黏在你身上。水蛭也會，所以要穿那種又悶又熱的塑膠靴，走在每一步都會下陷的泥地上，不知道踩死多少動物。上頭的葉片疊得像隨時要垮下來，綠得看不見一點天空，只有一絲絲光從上面鑽進來。你感覺你被生命包覆，卻好像隨時又要死了。」

「死亡離我又遠又近的。」他緩緩地說，更像是囈語。

志豪用打火機把菸點燃，深吸了一口之後吐出，仰頭果然看不見月亮，只有要和建築混在一起的厚灰色雲層。

「你為什麼要去南美洲？」志豪問，聲音帶著菸氣。

「哪有什麼為什麼，上面要我去，我就去了。我還看過老虎，胖仔說樹幹上有野獸的刮痕，我說怕啥，他說怕老虎。我說怕這怕那的，不如回去。結果伊實在講啥來啥，走沒幾步就看見柑仔色擱白條在那葉子後面。那老虎就走出來，眼睛瞪著我們。我們就嚇到要死，我叫胖仔跑，伊攏不會行路，腳抖得跟那篩子一樣。我就沒法度，自己逃跑卡重要。拉著那瘦皮猴就跑的，水桶裡的炭都灑出來一半。」

陳哥就絮絮叨叨地講，像也不在意志豪有沒有在聽，只用那破裂的嗓音拼出一個魔幻昳麗的世界。

「跟這裡什麼都不一樣啦！」他嘆了一口氣，「只有那月亮喔，照在我臉上的感覺一模一樣，濕濕涼涼的。」

結果志豪畢業那天，他也沒有任何家人來。倒不是他媽有班，只是她前一晚被灌得爛醉，隔天完全死在床上醒不來。有時候他都不能理解，豬爬了十年都能上樹，怎麼她還學不會，要讓自己醉得不那麼難看。

志豪像是毫無想法地領了份獎學金、吃了謝師宴，然後搭公車從市區回到那片違建區，回家。那朵塑膠的畢業胸花被他扔到巷口堆滿待倒垃圾的角落，在黑色的垃圾袋上特別顯眼。他走進公寓，一切都和平時沒有不同。房東的媽媽還是坐在沙發上，室內的燈管仍是快壞了的樣子。只有下午的陽光大片地照進室內，讓平時微涼的空氣變得有些熱。

「王奶奶。」他叫了一聲，見她沒有回應，就逕自上樓。一到房間，便又去枕頭下掏菸。兩周前買的菸如今剩下半盒，也算不上上了癮，只是覺得煩躁難耐時就抽一支，偶爾還得借給陳叔。

陳叔更多時候，抽的是他自己裝在紅盒子的菸。他說他實在抽不慣台灣菸，沒味道，又讓嘴巴發乾。但說歸說，還是會伸出那隻長膿的手要菸，「免錢的不抽白不抽。」然後他會用那金屬打火機熟練地點火，用一到兩支菸的時間，說那些像故事般的經歷。志豪自己是不信的，誰都知道，亞馬遜沒有老虎，而他也長得半點不像剛從亞馬遜回來的探險家，更像校園防毒影片中那些皮包骨似的癮君子。

他像是不出門，天天守在這扇窗下，唯一的活動就是每天十分鐘和志豪的對話，或是看根本不存在的月亮。他的眼神有時混濁，有時又太過清明，但始終閃著異樣的光。志豪猜那大概都只是他的幻想，對現實的逃避。但偶爾志豪也會想，或許那是真的呢？說不定亞馬遜就是有老虎，只是罕見，而陳叔就是真真確確的見證者。或是他也從未提起在亞馬遜是多久前的事，可能只是後來染上了毒癮。或是……他總忍不住幫陳叔找各種藉口，補上那些一眼即見的言語漏洞，在內心暗自期待，一切都是真的。

「我今天畢業了。」他走到窗口，對著另一頭說。他自然知道，街坊鄰居的那些耳語以及那女人對陳叔的避之惟恐不及，但就像是他把偷竊當作一種釋放壓力的方式，他也對陳叔的存在，產生了需求。（中）

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