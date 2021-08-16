薛慧瑩／圖

志豪第一次抽菸是在高三，在那間頂樓加蓋的鐵皮屋。他和房東 說好，付一千塊讓他在指考前的一個月，住在那間滿是灰塵、擺滿不知用途的水管和三角錐的儲藏間──他終究是受不了在那十坪大的房間裡，與妹妹的哭鬧一起學習。

那天他在放學後回家路上的便利商店買了菸，店員沒要他拿出身分證，只在他佯裝熟練時，斜斜地瞥了他一眼。

「成年了嗎？」

「嗯。」

他將那包菸裝進綠色斜背包時，莫名有些興奮，喉嚨有點乾。那包台酒的菸就擺在數學講義和筆袋之間，只露出一點寶藍色的包裝。走出超商 後，他甚至開始大步跑起來，讓初夏的暖風吹過他微長、浸著汗的髮尾，身後的影子也隨之大力晃動。他就這樣一路跑回家，也沒和那個總坐在一樓看電視的阿婆打招呼，就直奔頂樓。(她似乎長年就坐在那，與陳舊的沙發幾乎要融在一起。)

事實上他也不知道自己買菸的目的為何，或許是他的成績考進區排前十名的獎勵。儘管他也並不認為菸該是獎勵。但就像是小時候對於麥當勞 的渴望，或是超市門口那幾台破舊的搖搖馬。象徵意義遠大於實際價值，但得到的喜悅卻難以自抑。

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他喘著氣走到房間的窗台邊，指尖在撕開包裝時，微微顫抖。紙盒裡整整齊齊擺成三行，他用視線快速點過一次。二十支。志豪抽出其中一支，用嘴含住後，把紙盒塞進褲子口袋，再從另一邊拿出剛剛在超商買的塑膠打火機，用拇指按住開關。

「欸！」

他被嚇了一跳，而那打火機也就掉進窗台和隔壁公寓間狹窄的那條縫隙中，轉眼就看不到了。

「裝大人喔。」

從對面窗台探出一個中年男人的上半身，皮膚泛著一種病態的蒼白，吊嘎（背心）要掛不掛地吊在幾乎要瘦成骨架的身上。只有看著他的那雙眼有些生氣，卻也覆著一層不自然的光。

「你要賠我一支賴打（打火機）。」

「給我一支菸，我就把賴打借你。」那男人的聲音帶著調笑，像是瞧不起。但大概因為聲音沙啞得分岔，捉弄的語氣卻又帶著一點可憐。

可憐。對，志豪在那時確實想到了這個形容。歲月將他刮得殘破不堪，僅有一副皮囊鬆垮地包在萎縮的靈魂外頭。

那中年男人把右手伸到離志豪最近的地方，張開的手心布滿了大大小小的脫皮，甚至有些地方泛著膿黏滑的反光。

志豪還是又抽了一支菸給對方。他接過菸之後，身子又縮了進去，再度連著手一起探出身子時，手上便拿了一支鐵製的打火機，晃了晃示意要志豪靠近他。

「你過來，我幫你點。」

「……呃，你把它給我。我自己來就好。」

「不行就拉倒，怕啥？又不會吃了你。」又是那種嘲弄卻悲傷的語氣。志豪並不同情，但還是扶著窗櫺，把頭伸到外頭。那金屬色的外殼在夕陽下閃閃發亮，混著湧入口腔的菸晃得它有點暈。

「鼻子吸氣，讓煙進到你的肺。」那男人的聲音變得有點模糊不清，然後融在吐出的煙霧之中。

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那盒菸在那天抽完之後，就被塞到枕頭下。但連續幾天，就算是在解不等式、又或是寫英文翻譯，他也不斷想起那天的場景，以及口中留下的苦澀餘味。一種令人不適的煩躁感連著電風扇的嗡嗡聲，細密地散布在狹小的空間裡，使他實在要喘不過氣。就連他本該夢寐以求的寂靜，都令人作嘔。

志豪知道這種被遺忘式的環境是他自己要求的，可是他依然不滿。他不滿沒有人會在乎他的成績，甚至他媽先前每每望向他時，閃著亮片的眼妝、浮粉出油的妝，或是過濃的眼睫毛，都在無聲地提醒似乎一切都是徒勞。他也不滿在夜半時，他仍會被妹妹大力敲擊鐵皮的聲音吵醒，然後得去把醉倒的她背上樓。混著酒氣和香水的濕熱氣息噴在他的脖上，像是詛咒。

結果唯一在學測後問過他成績的，卻是那個把手下小姐搞大肚子、讓女友繼續賣酒陪笑的男人。

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一旦陷入自怨自艾後，就是無止境的循環。志豪乾脆放下筆、菸和新的打火機，走到窗台邊。月光幾乎灑不到這，唯一亮著的只有左上方的窗，而先前探出男人的窗口一片黑暗。（上）