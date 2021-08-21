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新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

是時候了（全文完）

陳謙

柳瓊的鼻子一酸。

「你也知道的，他還總是說你太瘦了。」

柳瓊側過頭去，看到車窗外的月亮，晃成了紅紅的一團。「這我已答應他了。我還告訴他，我不僅答應他，而且在努力，我都胖了五磅了！」

「爸跟我講你的故事的夜晚，都哭了。我從來沒見爸哭過啊！」

「什麼故事？」柳瓊驚問。

「媽一走，你就開始不肯吃飯的故事。如果不是爸說，我完全想不到是那樣的。」

是哪樣的？柳瓊靠到座椅背上，好一會才透出一口長氣。她已經不想知道了。

「爸大概實在沒處說了。」

「桂瓊啊，我再也不想談過去的事情了。現在爸這一輩的老人一個接一個離開，我們也都到了這個年紀，也不年輕了。有些很重的東西提了大半輩子，我不想像爸他們這樣一直提到最後。經過這次疫情，我們看到人類有多脆弱啊！真的，是時候放下了，在還不算太晚的時候。」

「我們再怎麼努力，也是很難完全理解爸他們那一輩人的。我同意你說的，我們就放下吧！還有，爸一直說，他就想安安靜靜地走，現在是疫情，想人多也不行。我們就家人道別一下，歡歡她們幾個願意的就來。等疫情過去了，我們找個時間，一起送爸回桂林，去灕江。傑克和小菲、小明會一起去的。」

「好呀。」

「爸媽他們都過去了，是放下的時候了。」桂瓊在前面輕聲說。

柳瓊點點頭，她想好了，在跟父親告別時，她要念的是：

世間萬物皆有定時，生有時，死有時。

悲慟有時，跳舞有時。花開有時，凋零有時。

……

世間萬物皆有其時。

柳瓊在心裡默念著，遠遠地好像看到了父親瘦削的臉，在月光下像雕像一般。（全文完）

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