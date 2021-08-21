相比起來，日光岩的好處自然是海。登上日光岩遙望，只見海水蒼茫。大塊的天然岩石形成獨特的風景，還有上面一百多年前的題詩和字。

進口處不遠的巨石上大紅題字「九夏生寒」醒目瞭然，紅色的塗漆旁邊也是紅色的題簽：鐵彝，1918年的題字。

時間的長河中物是人非，一百多年前的人物都隨風而去，而這岩石卻依然如初。特別去查這個叫鐵彝的人，不查不知道，一查嚇一跳。此君大名黃仲訓，福建泉州人，清朝秀才，富二代，其父為越南 華僑首富，房地產 大王，房產遍及世界各地，跟前邊提到的黃奕住同為鼓浪嶼巨富。言富僑者，必推此二黃，很有鼓浪嶼特色。他的瞰青別墅和黃奕住的觀海別墅同為鼓浪嶼勝地。

秀才不一樣，這位黃仲訓先生喜歡題字，而且是遍灑足跡，日光岩上就有好幾處他的手筆。他老先生當年這樣題字題到日光岩上的時候，惹起官司，因為岩下面就是他的別墅，四下撒墨蹟，日光岩快成他家後花園了。連魯迅都注意到了，還特別寫文一篇小議，說不知道黃為何人，不必妄加評論，但是別人批評，他不干擾。

首富的故事也傳奇。據說鐵彝先生因為輸了此官司，就另建一座別墅。還有一個別墅是他跟別人賭博賭來的。他於1949年後一直居住法國，到1956年去世，享年七十九歲。

因為這個題字，知道他這個人。文字的力量悍然，人過留名，雁過留聲，鼓浪嶼名人留題字。可是，又不全如此？

大海為證，岩石為憑。

前邊說到題字惹來官司，主要還是因為他題字關涉到鄭成功，日光岩當初是鄭成功操練水兵的地方。他在此題字，鄭成功的擁戴者自然不願意。（二一）